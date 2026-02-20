《射鵰英雄傳：俠之大者》借經典看現世

徐克執導《射鵰英雄傳：俠之大者》，就如同他過去改編小說的方向：絕不會滿足原著迷，甚至隨時引起他們反感，但它清楚展現自身的誠意與野心，不做原作的複製品，而是嘗試為「俠」這個早已殆盡的概念，重新找到一個仍然能被相信的定義。徐克一向不把經典視為不可觸碰的文本，而是可被重新拆解、重組的材料；他關心的從來不是情節是否完整重現，而是在當下語境中，故事是否還能成立，是否還能說些甚麼。

片名中的「俠之大者」已明確指向徐克的核心關懷。他將敘事重心從武俠世界的奇情、門派與恩怨，轉向更宏觀的倫理問題：俠不只是武功高強的象徵，而是人在亂世之中如何安放自身的位置。片中的郭靖(肖戰)被重新塑造成一個不再天真、也不只是老實人的角色，他的遲疑、笨拙與固執，被放進戰爭、民族與權力結構的擠壓之中審視，俠義因此失去浪漫光環，而變成一種必須付出代價的選擇。