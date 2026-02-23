題中兩位人士，一個台前，一個幕後，看似無關，但我認為係香港精神完美寫照。

歌手Jace(陳凱詠)離開大公司以獨立歌手身份發展，首次開騷已登紅館。反應兩極，有人質疑佢無後台又無金曲，冇資格上紅館，係自取其辱；亦有人騷後大讚製作認真、演出水準高、誠意滿滿。可惜讚還讚，客觀事實係：八成入座率，仲盛傳門票割價至$200都無人要，係「錯誤估計人氣」嘅教科書級示範。

導演翁子光，執導賀歲片之一《金多寶》，而另一套係《夜王》。翁導喺網上略有微言，話兩套戲場次差天共地，《夜王》喺大部分戲院排得多過《金多寶》好多，形容係「霸王排片」。箇中原因網民都好清楚，《夜王》係由安樂影片投資，旗下同時經營百老匯及AMC院線，自然會盡排自己投資嘅電影，商業上天經地義。翁導不平則鳴，但又改唔改變到呢個現象呢？