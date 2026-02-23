題中兩位人士，一個台前，一個幕後，看似無關，但我認為係香港精神完美寫照。
歌手Jace(陳凱詠)離開大公司以獨立歌手身份發展，首次開騷已登紅館。反應兩極，有人質疑佢無後台又無金曲，冇資格上紅館，係自取其辱；亦有人騷後大讚製作認真、演出水準高、誠意滿滿。可惜讚還讚，客觀事實係：八成入座率，仲盛傳門票割價至$200都無人要，係「錯誤估計人氣」嘅教科書級示範。
導演翁子光，執導賀歲片之一《金多寶》，而另一套係《夜王》。翁導喺網上略有微言，話兩套戲場次差天共地，《夜王》喺大部分戲院排得多過《金多寶》好多，形容係「霸王排片」。箇中原因網民都好清楚，《夜王》係由安樂影片投資，旗下同時經營百老匯及AMC院線，自然會盡排自己投資嘅電影，商業上天經地義。翁導不平則鳴，但又改唔改變到呢個現象呢？
以上兩位，一個獨立歌手，一個港產片導演，某程度都係代表香港嘅「靈魂」，亦係大家支持嘅香港精神。而我覺得佢哋面對嘅情況係反映緊更深層次嘅香港精神，就係赤裸裸嘅「實用主義」：誰大誰正確，誰有錢誰有理。支持獨立音樂、港產片當然好，感情有嘅，行動力都有嘅，只不過咁係未夠，以上全部都唔夠「實際」兩個字咁深入香港人嘅DNA。
要推廣多元音樂、要港產片百花齊放，喺香港呢個地方唔只靠質素，亦唔只靠受眾嘅支持，最重要係有「力量」。冇大公司支持獨立發展嘅單位，如果只係識攬住個「精神」唔放，好可能會失去存在感。林家謙就係一個好例子，獨立得嚟喺紅館開騷場場爆滿，一人之力同有大公司嘅效果不遑多讓。因為佢唔單止有精神，仲有實力(當然加埋運氣同timing)，即係力量 。
以為只要有質素，配合埋一種精神，就可以改變到香港人嘅DNA，或者係最超現實嘅賀歲片情節。