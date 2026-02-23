《咆哮山莊》霸總始祖 與時並進

鼓勵所有女士都應該入場看2026年新版的《咆哮山莊》，同時鼓勵所有男士都應該入場取經。電影是改編自英語文學經典同名鉅著，已經被翻拍過無數次，但今次會比之前的版本更值得入場。 對上一次將此文學拍成電影，已經是2011年的事，當時算是相當忠於原著，因為男主角亦選了黑人擔任，而原著內描寫的男主角膚色也是偏黑的。而今個新版則有革新的態度，看得出電影有意塑造出豐厚的情色感，全然為了挑起女性情慾兼滿足女性慾望。個人認為，這才是女權主義的極致，整部電影都是為了令女人歡欣。

坦白滿足女性慾望 由於目標相當清晰，在揀選男女主角時，必須選取俊男美女去加強戀愛的粉紅色泡泡；人類實在不能違背良心，需要坦白承認我們是喜歡漂亮的東西，這是天性。所有漂亮的東西都值得欣賞。今次男主角則選了高大威猛的白人Jacob Elordi，他在前陣子串流平台上架的《科學怪人》之精彩演出，已令其知名度大增。只差4厘米就身高兩米的他，演出此類電影實在適合不過。

有理由相信製作團隊根本是參考近年韓、中相當流行的霸總劇程式，男主角要高大，令男女身高差極度明顯，讓男性能夠發揮超強保護性。然後男主角就是要有霸總與小奶狗的特性結集於一身，適當時候在性慾上能夠挑起女人慾望，就是要霸總上身，令女人不得不乖乖就範，表面是一副不情不願，實質內心小鹿亂撞。女主角是曾演《芭比》的Margot Robbie，美貌毋庸置疑，而且她與男主角的眼神拉絲與互動亦十分好看。 真正女權是令女性受保護 以現時美國一片覺醒文化教育底下，此製作團隊懂得回頭是岸，全力將漂亮的製作堆砌在一部電影之內，演員漂亮、場景漂亮、衣服華麗，就是要用最原始的漂亮事情，吸引觀眾注意力，非常欣賞。至於戲內充滿情慾互動的對白，還有那些充滿意識形態的性慾象徵，像以男主角手指撩動著那些生雞蛋的蛋液，去代表對性慾的渴求，相當明顯卻意圖含蓄。令觀眾在不知不覺間已被畫面挑起了慾望。從前看的《咆哮山莊》實在不夠是次的性張力豐厚，當然，也是因為看著男女主角就已令觀眾渴望看到他們在一起。

所謂的女權，不應令女性強如男性，或將女性的漂亮嬌柔藏起來就是女權。女權的極致，就是雄赳赳兼高大威猛的男性，對著他深愛的女主角卻情深款款、溫柔無比，原本好端端的一個霸總格，對著女主角卻成了千依百順的小奶狗，這樣才是真正的女權電影，潔淨版的女性情色電影，滿足女性慾望，實實在在地展現最原始的女權慾望，坦白、華麗、毫不打算掩飾人類在愛情上的自私慾望。如果能夠令觀眾上癮，就代表電影成功。