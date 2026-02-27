綠葉演員游颷不幸因腦出血離世，享年57歲。看無綫電視劇長大的一代，難免傷感。 說游颷是綠葉演員，沒有絲毫不敬。由八十年代尾開始加入電視台，到2015年左右才淡出幕前轉投商界，歷時長達30年，參與過無數電視劇，扮演過大量角色，而最後最讓人留下印象的，可能是《大時代》的一幕。一來，《大時代》本身是經典，流傳程度夠厲害；二來，劉松仁摺報紙的一幕，演技可謂驚人，讓不少觀眾不斷翻看又翻看，在劉松仁身邊扮演好心同事的游颷，自然得到注目。不過，換個角度，就算作為綠葉，在神乎其技的劉松仁身邊，如果游颷的演出不達標，就會變成眾人笑柄，而不是像今日一樣惹人懷念。

世界很現實。在其他行業，一個小職員夠忠心，任勞任怨，工作表現出色，或者也會際遇不佳，或者會被打壓，但或多或少也有機會受到賞識，未必能夠平步青雲，但升職一次半次，不是奢求。做演員是另一回事。太多個案，一位綠葉，由後生演到年老，到最後，也是綠葉。要不是對工作很有興趣很有熱情，應該很難捱。何況，在電視台打工不似在茶餐廳打工，可以輕鬆跳槽。游颷也試過轉投香港電視，尋求更大發展。香港電視未出發已難產收場。

只能幻想，像游颷這一類老戲骨，敬業樂業。要不是組織了家庭，要養妻活兒，而電視台的待遇，實在不足夠生活，他也可能樂於一直演下去。或者，像他的好兄弟黃文標，就算早早轉換了跑道，但偶爾有機會重出江湖，例如在《尋秦記》現身，也是一件樂事。像一個退了休的球星，以名宿身份踏回球場的草地，也會換到球迷的掌聲。 演藝路途上，可能有點懷才不遇的遺憾，但我羨慕游颷與黃文標的兄弟情。兩人同在1989年投考藝員進修訓練班，因此成為好友。到香港電視在2014年左右開台，兩位不約而同選擇過檔，兩年後，自然同時失業。游颷本身有經營驅蟲滅鼠或去甲醛之類的生意，變得全力以赴，找好朋友黃文標幫忙，共渡難關，是出於善意也善良，不是必然，但也可以理解為人之常情。但我們見過太多例子，共患難容易，共富貴困難，十年後，二人仍然維持到友好關係，沒有因為僱主與僱員的關係而令友誼變質，是難能可貴。不用其他人評價，從這些瑣碎，已經足夠反映出游颷的人品。

對於一位演員來說，即使沒有太過被世界認識以至熟悉，但留低過像《大時代》那樣的演出，幾十年後，相信也一樣有觀眾在欣賞，是否一件值得高興的成就？又或者，雖然演過不同的配角，但大家也會記低他是所謂的御用爛仔，這一種角色定型，是否也代表至少在某一個範疇上做到具備代表性？我無法理解。我只能在為游颷的不幸而難過的時候，也為他在電視台的黃金歲月中活過而慶幸。今天的臨時演員們，還有沒有機會在《大時代》一樣水平的傑作留下痕跡，又有沒有可能有機會演得太多類似的角色而成為一種模範？人生無常，要珍惜當下是老生常談，也的確是需要好好學懂的大道理。