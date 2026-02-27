由斯特林K.布朗(Sterling K Brown)主演的科幻美劇《極樂凶間》(Paradise)去年曾殺入多個頒獎典禮，拿下多項提名後再接再厲，2026年推出第2季，已在本月23日起於Disney+上架。《極樂凶間》今季故事同樣引人入勝，更有莎蓮活莉(Shailene Woodley)和Thomas Doherty加盟參演，創出一個更神秘科幻的故事。製作的Hulu日前為此劇在派拉蒙電影片廠舉行第2季首集的首播活動及派對，《am730》也獲安排出席。 《極樂凶間》創作人丹福格曼(Dan Fogelman)和主角斯特林K.布朗趁開場前在台上向嘉賓致敬，更多謝粉絲、傳媒和社交媒體的支持。適逢是Dan的50歲生日，斯特林特別帶領全場嘉賓合唱生日歌，令Dan十分感動。

同時，Hulu特別安排斯特林、茱莉安娜妮克遜(Julianne Nicholson)、莎蓮活莉及Thomas Doherty以Zoom形式為《極樂凶間》作宣傳訪問。斯特林表示，Dan早在第一季時已鋪排定劇情發展及創作了一個世界末日後的社會，更帶出不同正面訊息，著重大家要多聯繫、如何去取捨和幫助別人的精神。 《極樂凶間》的劇情也反映到現時世界中一些生活和軼事，也提到如何在困境中解決問題和求生方法，充滿人性和相當警世。斯特林表示：「今次在開拍第2季時，我們也非常環保，沒有用塑膠樽裝水和膠飲管，菜譜上也減少了肉類。大家都響應環保概念，還感到是十分之正確的觀念和選擇。」在第2季的首集故事，描述莎蓮飾演的Annie在貓王Elvis Presley故居Graceland內度過世界末日的日子，問到她若真的不幸發生在現實生活當中，她笑說一定會去百貨公司或康樂中心避難：「在第一集中，Annie是在最困難的情況下努力求生，我自己也很愛這個角色，因為她的分析力很強，十分理性，我從扮演這個角色當中領悟到求生的意志力。」

茱莉安娜妮克遜自言在劇中演女強人角色可正常化社會的觀點：「今季故事包含提醒大家要注意AI和其他科技領域的知識，同時也要跟身邊的家人、朋友多聯繫和信任，對一個健康的社會來說是十分重要。」今季新加入的Thomas Doherty對有份參演深感榮幸，還可以跟多位重量級演員合作，大讚前輩們對工作十分認真。Thomas指：「第一集的劇情中，我們活在世界末日的社會中，卻能夠作出最好的選擇，跟其他人聯絡、去幫助別人、組織出一個社群，我認為是這套劇集最美麗和動人之處。在現實世界中，雖然還未來到世界末日，但觀眾可以從故事中得到啟發，這十分重要。」第2季《極樂凶間》全8集，首3集已在本周一串流首播，3月2日起逢星期一再有新一集上架。

另外，迪士尼旗下的FX在春季推出《美麗毒素》(The Beauty)後，最新串流劇集《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》(Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)描述已故美國總統約翰甘迺迪的兒子小甘迺迪(JFK Jr)和Carolyn Bessette的愛情故事。從Carolyn在品牌Calvin Klein內工作、到由Calvin介紹二人認識，並交代到他們墮入愛河的經過，也提及到《標殺令》(Kill Bill)女星戴露漢娜(Daryl Hannah)如何纏着JFK Jr及一心想嫁入豪門。 《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》由Sarah Pidgeon和Paul Anthony Kelly擔任男女主角，劇中最突出是由娜奧美屈絲(Naomi Watts)飾演的甘迺迪的夫人Jacqueline Kennedy Onassis，而梅麗史翠普(Meryl Streep)女兒Grace Gummer則飾演甘迺迪總統夫婦四名子女中唯一仍然在生女兒Caroline Kennedy，兩人同樣深深表現到甘迺迪家族背後的壓力和承受極大責任。