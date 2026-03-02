ViuTV《戀愛等高線》播完，網上掀起熱話，唔少人話好耐冇追看Viu嘅節目。有別於英美日韓嗰啲戀愛綜藝，《戀愛等高線》唔係靠俊男美女曖昧、用情慾鏡頭去吸引觀眾，而係用刻苦行山聯乘戀愛萌牙。我見好多人播完先開始睇，唔喺度劇透，我想講下以下三個體會︰

一/ 錢點用先係重點。ViuTV成日被人笑「冇budget」，但《戀愛等高線》成隊人喺南美拍足一個月，場景又靚又多，成程導遊、行山教練都唔會係低成本，製作團隊事前仲已去一次探路，相信製作費都幾和味。投資喺一套冇藝人、唔知有幾多回報嘅綜藝上，我覺得唔只成本大，公司個膽仲大。當然好彩贏到口碑同討論，錢算花得有意思。