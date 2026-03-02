ViuTV《戀愛等高線》播完，網上掀起熱話，唔少人話好耐冇追看Viu嘅節目。有別於英美日韓嗰啲戀愛綜藝，《戀愛等高線》唔係靠俊男美女曖昧、用情慾鏡頭去吸引觀眾，而係用刻苦行山聯乘戀愛萌牙。我見好多人播完先開始睇，唔喺度劇透，我想講下以下三個體會︰
一/ 錢點用先係重點。ViuTV成日被人笑「冇budget」，但《戀愛等高線》成隊人喺南美拍足一個月，場景又靚又多，成程導遊、行山教練都唔會係低成本，製作團隊事前仲已去一次探路，相信製作費都幾和味。投資喺一套冇藝人、唔知有幾多回報嘅綜藝上，我覺得唔只成本大，公司個膽仲大。當然好彩贏到口碑同討論，錢算花得有意思。
二/ 實況娛樂未死。ViuTV開台時，主打實況娛樂，真人騷、紀錄式綜藝好受歡迎，近年有人覺得弱咗，《戀愛等高線》就證明原來仲未死。講真，戀愛綜藝唔只外國，香港亦唔係未做過，TVB上年套《女神配對計劃》都相當受歡迎。今次《戀愛等高線》走另一個路線，用素人不特止，參加者隱藏年齡同職業等背景，成件事更加純粹，透過惡劣嘅行山環境下互相認識，亦更突出人性。我見網上好多討論，邊個係「渣男」、邊個係「港女」，邊對小情侶對話同互動好嘔心，但就係會追看落去，因為呢一切正係我哋身邊男男女女嘅真實情況，唔係搭個景出來燭光晚餐，為做而做，「真」仍然係王道。
三/ 幕後班底成賣點。除咗節目內容，《戀愛等高線》討論度最高就係幕後班底，尤其係導演Mike，佢為ViuTV拍攝過好多受歡迎嘅綜藝同旅遊節目，風格備受網民吹捧，有晒fans page，我覺得佢今次仲有突破，追求「黃金畫面」之外，仲用好多心思，令觀眾有更多思考。由此證明，節目賣點唔一定只靠幕前，幕後班底一樣可以令觀眾有期待，今次幕前幕後一齊發功，就更加掂。
《單身即地獄》出到第5季，《慾罷不能》(Too Hot to Handle)都拍到第六季，香港呢套戀綜《戀愛等高線》喺咁嘅背景下，仍然得到好多讚賞，仲覺得可以衝出香港，香港作品都可以同外國作品有等高線。