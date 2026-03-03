《鏢人：風起大漠》動作連場 袁和平執導近年最佳作品

也許大家對年屆八十的「世界第一武指」袁和平的導演功力，有點失了信心。畢竟他近年導演作品《臥虎藏龍：青冥寶劍》、《奇門遁甲》、《葉問外傳：張天志》成績都未盡人意，因此對新作《鏢人：風起大漠》也沒有太大期望。但其實電影成績不錯，也肯定是他近年最好的一部作品。 電影改編自許先哲大熱漫畫《鏢人》，取故事第一章改編。據報，是袁和平與吳京讀了原著後，被故事裡的江湖道義與精神深深吸引，決定合作。電影由吳京主演，他也擔任監製。看到片尾，故事留了尾巴，相信一早計劃將故事拍下去，電影預算8.5億元，截至目前票房剛過8億，未知是否有機會看到下一集。

故事講述隋朝末年，皇帝荒淫無度，百姓苦不堪言。吳京主演的刀馬，是個鏢人，鏢人是甚麼，也就是西部片裡的賞金獵人，總之收錢辦事。故事裡刀馬眼中也只有錢，誰正誰邪他可不管。當然，電影看下去交代了他的過去，他因為遭遇，抉擇也有了變化。 刀馬隨身帶了個小孩，這很可能是受到日本經典漫畫《帶子雄狼》的影響，戲到了後段稍為交代小孩的身世。但《鏢人：風起大漠》更強烈的是西部片味道，這裡沒有法律，各幫各派為了賞金，為了利益，在沒有法律制約下，爭個你死我活。

中國古代版Mad Max？ 電影有七成以上都在黃沙萬里的場景拍攝，好幾幕都令人想起George Miller的經典Mad Max《末日先鋒》系列，尤其故事裡好幾段追殺，前無去路，後有追兵，一人被幾隻馬追殺，連鏡頭都有八成相似。還有一幕，主角戰至無路可逃，唯有殺入沙塵暴中，企圖找到一線生機。 由八爺執導的《鏢人：風起大漠》卡士可厲害了，竟找來李連杰、張晉客串，另有謝霆鋒、梁家輝等香港演員。全齣戲兩小時，基本上是動作連場，打鬥也有質素。文戲較弱，特別是戲中刀馬遇上了另一個鏢人「玉面鬼」豎，後者本來假扮幫忙，待二人相熟後，突然發難，原來他看中了刀馬要保護的知世郎，為天字第一號通緝犯，而刀馬的人頭，也價值連城，因為他是第二號通緝犯。二人大打出手，最後豎被制服，刀馬不殺他，然後本來一直處心想害他性命的這個人，竟然還帶備武器，一直跟他繼續旅程。後來二人碰上死敵，豎竟為了救刀馬拼了性命，這些轉折位，實在難以令人信服。

原著的《鏢人》寫朝政敗壞，民間很多人都暗下幫助通緝犯知世郎，因為他是反隋逆賊的精神領袖。吳京曾主演主旋律片戰狼，今天換了位置，助逆賊脫險，戲裡不斷提到「花滿天下」，光是這一點也實在有趣。