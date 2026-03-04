《雙囍》憑著愛，活在當下

近期有兩部必看的台灣電影，一為林孝謙導演請來翁倩玉率領一眾女星演出的《陽光女子合唱團》，自去年12月24日口碑場至今，票房超越6.5億新台幣，榮登台灣電影史票房冠軍。另一是許承傑導演以自身經歷創作成《雙囍》，透過兩場婚禮道出上一代給予兒子的成長魔咒，是繼1993年李安的《囍宴》後，華語電影新的婚禮經典。在哭笑過後，電影提醒我們，無論會發生甚麼鳥事，憑著愛，就可以同心一起應對，好好活在當下。 筆者第一次看到《雙囍》的海報和預告片，便已經對這電影充滿期待，甚至高於其他幾部賀歲檔電影。跟導演前作《孤味》一樣，新作繼續找來一班好戲之人，連場鬥戲與鬥氣。這次的台灣和香港演員組合，更是相當新鮮，加上主橋段——主角要在一天內舉行兩場瞞過父母的婚禮，令人好奇會炮製出怎麼樣的火花。

扎實劇本配上好戲演員 高庭生(劉冠庭飾)是某五星級酒店主廚，自小父(庹宗華飾)母(楊貴媚飾)離異，他跟父親同住成長。庭生與香港女友吳黛玲(余香凝飾)要結婚了，但自己父母拒絕同場出席婚禮，卻又堅持為兒子婚禮擔任主禮。庭生逼不得已，在黛玲、岳父老吳(田啟文飾)、婚顧小芮(9m88飾)、伴郎大蔡(蔡凡熙飾)及一眾得力助手幫助下，在自己工作的酒店，於同一天、相隔半小時，一先一後舉行兩場婚禮。看似完美的計劃，卻亂子頻生，面對同樣強勢的父母，庭生勾起埋藏在心底裡的成長回憶。

許承傑與謝沛如(聯合編劇)打造了一個扎實而峰迴路轉的劇本，每個角色各有個性和故事，走在一起碰撞出連番衝突。電影其中一大成功，就是演員組合——幾位資深演員當然好戲，楊貴媚與庹宗華的對決已相當精彩，田啟文飾演慈父，讓我們看到他搞笑以外的另一面。劉冠廷演出的每部電影，無論戲份多少都教觀眾難忘，這次演繹個性複雜的庭生，再次證明他的實力。余香凝的演出閃亮全場，每凡她的出現，都為電影添上一份活力。 魔幻況味打破成長魔咒

《雙囍》明明是關於實實在在的家庭事件，卻從頭到尾瀰漫著一份魔幻的況味——庭生在應對自己兩場婚禮的過程中，他成長中的不同經歷像夢魘般不時浮現。當下發生的事件，跟從前成長的種種片段相交錯，讓我們對庭生這個破碎的家愈來愈了解，更感受得到這個男生在成長中的孤獨與痛，也更能明白他面對這個重要日子的背後，其實背負著積壓已久的壓力。 華人社會的父母很多時不曉得，自己的價值觀念與教導方式，對下一代是一個影響一生的魔咒。電影後段一場極具魔幻的情節，把庭生一生的恐懼引爆，當他直面自己的恐懼，才終於學懂怎樣從當中走出來。電影開首，小時候的庭生在飛機上遇上善良空姐(吉岡里帆飾)，令他明白並不孤單。長大後，庭生跟黛玲相愛，組織自己的家，讓他從父母的陰影下，開展自己的新生活。上一代的魔咒也許不是一下子就可以消失，但就像黛玲說的：「不管今天發生多少鳥事，我們都要live in the moment。」就讓我們學會無懼各式各樣的鳥事，好好活在當下。