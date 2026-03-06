曾自問，稱得上喜愛的女演員，其實來來去去那幾個；哪幾個？不贄了。至於廖子妤？不是我喜愛的女演員，嚴格來說是——我敬愛的女演員。 1) 就算有下一世，都肯定不會有廖子妤的膽量，為了成為演員，由馬來西亞，隻身來港，來到一個人生路不熟的地方，而這地方的電影行業明顯已在走下坡。 2) 曾幾何時，做演員是途徑，成為明星的其中一個可行途徑。 3) 而廖子妤來港，就只是純粹為了成為演員。 4) 做主角配角固然是演員，就算只做閒角？也是演員。廖子妤是幸運的，來港後拍第一齣戲《末日派對》就做配角，兼且獲提名香港電影金像獎最佳新演員，即使得到最後勝利的不是她。

5) 不過最重要是繼續有戲拍，有戲拍亦即有工開，工作性質符合她當初決定來港想去做的，而不是她在《女孩不平凡》角色徐樂欣的情侶貝貝那樣——話就話演員，但長時間沒戲拍，為了搵錢，開攤檔賣雜貨擺設；徐樂欣不能接受，但她作為導演，對上一次開戲都已經是五年前的事，手頭明明有劇本，兼且肯遷就市場任改，卻一直找不到投資者。不知幸或不幸，叫做有份教人拍短片的工作，每逢上堂，學生不是瞓覺就是玩手機，唯一一個專心上堂並且take notes的學生，是師奶。

6) 飾演貝貝的是余香凝。廖子妤/徐樂欣和余香凝/貝貝，是一次相隔十年的重逢——在2016年《骨妹》，她和她分別是李詩詩和張靈靈，骨場同事，後來一個去了台灣，一個留在澳門，卻沒料到，原來是永別。現實中，她和她各自發展，一個嫁了人有了家庭做了影后，一個有拖拍有戲拍而做的大都是配角，旁人看，好難不比較，但她們沒有，事隔多年在《女孩不平凡》演一對情侶，真的有種舒舒服服自自然然的甜。 7) 很多女演員都能輸出甜(有些直情甜到瀉)，廖子妤當然可以，但這不是她的全部，只是她其中一個面向；廖子妤的面向，實在太多，亦難得被發掘和看見：《智齒》那個長期出入後巷爛身爛勢污糟邋遢的毒犯可樂姐、《梅艷芳》那個在細妹背後默默支持的家姐梅愛芳、《毒舌大狀》那個以為自己高高在上掌控一切的上流鍾念華、《從今以後》那個對婚後生活充滿埋怨不甘的主婦Fanny、《焚城》那個身處災場記掛著老公安危的消防隊長Zoe，以及《夜王》那個顛倒眾生卻注定無法成為歡哥一生最愛的媽媽生Mimi。以上各人，名義上，都是配角，但她們每一個，都因為廖子妤，而有了重量，令人記住。

8) 當中有一些甚至稱得上主角。 9) 廖子妤也由十幾年前那個隻身來港的馬來西亞女仔，成為了一位很重要的香港演員——過程裡，沒有賺人熱淚的金句，沒有懷才不遇的哀嘆，連能夠有助提高人氣的娛樂新聞也沒有；有的，就只是她演繹的角色。 10) 她完完全全憑角色去令別人認識她記住她，認識她是一名演員，記住她是一名演員。