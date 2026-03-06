《長安的荔枝》打工仔必睇

《長安的荔枝》好可能是近年最明白打工仔心情的一齣戲。電影以馬伯庸小說為本，由大鵬自編自導自演，表面上講主角如何排除萬難從嶺南千里送鮮荔枝到長安，為博楊貴妃一笑，實際上講的卻是千百年來從未改變的打工邏輯：上面講一句，下面就要仆住去。

故事設定在唐朝天寶年間。九品小吏李善德(大鵬)，本來只是一顆體制內的小螺絲，老實得有點戇居。借了房貸做樓奴，準備為家人過點安穩日子，卻因得罪上司獲擢升成為「荔枝使」。所謂升職，不過是官場的高級卸膊。