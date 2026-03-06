《長安的荔枝》打工仔必睇

《長安的荔枝》好可能是近年最明白打工仔心情的一齣戲。電影以馬伯庸小說為本，由大鵬自編自導自演，表面上講主角如何排除萬難從嶺南千里送鮮荔枝到長安，為博楊貴妃一笑，實際上講的卻是千百年來從未改變的打工邏輯：上面講一句，下面就要仆住去。
故事設定在唐朝天寶年間。九品小吏李善德(大鵬)，本來只是一顆體制內的小螺絲，老實得有點戇居。借了房貸做樓奴，準備為家人過點安穩日子，卻因得罪上司獲擢升成為「荔枝使」。所謂升職，不過是官場的高級卸膊。
中段開始，電影轉為一場「古代物流實驗」。李善德以數學計算、路線推演、保鮮方案去挑戰mission impossible，拍法既有歷史考據的趣味，也有公路電影的奔命感。而楊國忠(劉德華)出場更令整個格局連升幾級。原來地方推搪只是小兒科，真正的風暴在朝堂。功勞如何分配、風險如何轉嫁，這才是核心遊戲規則。
影片最錐心刺骨的是最後十多分鐘。已經不是「任務成唔成功」這個層面，而是這件荒謬差事背後的運作邏輯。當所有人都知道事情本質上不合理，卻仍然全力以赴去完成，它就不再只是一次運送，而是制度下的集體演出。
那種明知徒勞仍要拼命的張力，電影處理得相當克制，沒有刻意煽情，但觀眾自然會感受到重量，在笑聲之中，他們會慢慢意識到，原來自己每天面對的處境，早在千年前已經有人試過。
《長安的荔枝》線上看：Now Cinema現已上架。
文：田文河