《驚蟄無聲》 藝高人膽大 未見失手

大師始終都是大師，近日由張藝謀執導的新片《驚蟄無聲》亦於香港上映。集結內地最火熱人馬包括易烊千璽、朱一龍、雷佳音、楊幂、宋佳等人演出，拍出一部中國現代諜戰電影，氣氛緊湊，有不錯的觀映體驗。 如果要作比較，電影不及張藝謀數年前執導的《滿江紅》般令人驚喜，但能夠拍出一部如此富都市感覺的諜戰片，對觀眾來說亦絕對收貨。電影從頭至尾都能帶動觀眾全神貫注，於開首的一場追逐戰當中已經令觀眾投入。直至尾聲，依然覺得精彩。甚至餘韻亦能延至隔天，依然有著戲中的畫面存在於腦海中。

呈現北歐美學空間感 雖然這類諜戰片，荷李活早已拍過無數次，但張藝謀就是有能耐去令畫面重擊在觀眾腦袋之中，深深地對戲中那些敞大的場景留下印象。基本上將整個都市的空間感都提升了，有種能夠媲美北歐建築的美學衝擊。即使有著蹲廁，卻依然能夠呈現出一個接近北歐建築的城市面貌，超現代的都市感；即使在車站的追逐，亦不忘展現車站天花板的美學。相信那是大師級導演，才能呈現出的藝術美學角度，令一部原本千篇一律的諜戰電影，級數明顯提升了幾倍。

談到說故事技巧，覺得他藝高人膽大。因為故事根本沒有說明身為間諜的探員，曾經做過甚麼，過去發生了甚麼事？似乎故事一起首已經進入緊急逃亡狀態，情急地需要脫身，之後的劇情一直都在看著他如何努力但求脫身。這種沒有清楚交代來龍去脈，只讓觀眾盡情投入在當下發生劇情當中的設計，令人想起了《職業特攻隊》第三集，那隻大家在爭相搶奪的「兔仔腳」，觀眾根本一直也不知道那是用來幹甚麼的，反正就是知道忠奸兩面也要搶奪它。這是對劇情及整體張力有無比信心才敢實行的，而且還要演員也能交戲。

讓觀眾享受當下 開首一場追逐戰，其後便懷疑有內鬼，然後目標鎖定朱一龍或易烊千璽其中之一。很快便看到朱一龍慌張的神色，想著要如何脫身，觀眾會因為他的演出而替他擔憂，有一點點心痛。但是當看到他為求脫身，會導致另一些間諜甚至會被炸至屍首不全時，又會替別人感到痛心。這是一個不是你死就是我亡的殘酷世界，一旦被捲入漩渦，就無法淨身逃脫。殘酷，亦現實。而大師就是有辦法將這一場場的追逐戰拍得異常緊張，其實沒甚麼場面設計，不像《職業特攻隊》有杜拜高樓爬行、大洗衣機漩渦，很多都是簡單交代的所謂高科技，畫面都沒有花巧，卻就是能夠展現出美感。

看完這部電影，對我來說感覺依然沒變，就是：看張藝謀的電影，始終也是一種享受。整個觀映過程也是舒適、順眼的。易烊千璽、朱一龍、楊冪、雷佳音，全部演得相當到位，每個角色都能稱職地做到該角色需要呈現的感覺。這難道不是靠導演的功力及判斷去做的嗎？電影質素是高的，只是普遍人對張藝謀的要求就是非凡。然而大師每部電影仍貪玩地作出某些新嘗試，反正他就是依然能夠給予觀眾新鮮感，已屬罕有。