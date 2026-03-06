名編導瑪姬佳蘭賀(Maggie Gyllenhaal)自編自導新片《闇黑新娘！》(The Bride！)，由金球影后謝茜畢克萊(Jessie Buckley)、基斯頓比爾(Christian Bale)主演。故事背景設於1930年代風起雲湧的芝加哥，基斯頓飾演孤獨活過逾百年的法蘭克斯坦，經已不再隱居於古堡，尋求科學家為他創造一位伴侶，成功令一名被謀殺的年輕女子重生，「新娘」由此誕生！
謝茜畢克萊在片中化身闇黑新娘，華納兄弟影片公司於本周為電影於洛杉磯舉行傳媒試映，更安排謝茜和導演瑪姬佳蘭賀透過zoom接受訪問。
《闇黑新娘！》改編自1935年經典的《科學怪人續集》(Bride of Frankenstein)，瑪姬利用獨特手法拍攝，片中的色調、布景、造型和服飾均充滿歌德式風格。瑪姬佳蘭賀表示：「當我看到1935年電影《科學怪人續集》時，飾演法蘭克斯坦妻子的女演員Elsa Lanchester在片中沒有太多對白，令我十分好奇地去想她的感受。這是推動我拍這部電影的原因。女主角被謀殺後，被博士利用科學去令她復活，沒有她本人同意地變成另一個科學怪人，還被迫成為法蘭克斯坦的伴侶，她從來沒有機會去表達自己想法和意見。她的角色是一個敏感和有活力的科學怪人，同時也要學習生存，以及尋找自己過去的故事。在準備劇本時，我已經決定由謝茜主演這個角色，因為我們曾合作過Netflix電影《失去的女兒》(The Lost Daughter)，大家十分有默契，感到可以一起去創作全新作品。」
今年，謝茜畢克萊主演電影《哈姆尼特》(Hamnet)成為頒獎季節的大熱作品，已勇奪Critics’ Choice Awards、金球獎和BAFTA的最佳女演員，更殺入本月中舉行的奧斯卡頒獎禮，有份角色金像影后。問謝茜如何去平衡《哈姆尼特》女主角安妮絲和《闇黑新娘！》的女科學怪人兩個角色時，她說其實在拍完《闇黑新娘！》兩個星期後即開拍《哈姆尼特》，她續說：「比起安妮絲一角，我演繹這位闇黑新娘時，是預備去嘗試生命中的危險和愛，兩個角色都是在尋找生命中的愛情和意義。例如《闇黑新娘！》中的造型很特別，她只得一條裙，面上也有黑色的標記，頭髮則漂成金色，整個人設都很有標誌性，也令我可發揮到法蘭克斯坦妻子野性的一面。」另外，瑪姬也花了不少心思在配樂方面，利用紐約管弦樂團和Sonic Youth搖滾音樂去表達法蘭克斯坦夫妻的經歷，也加進一場舞蹈表演，絕對屬電影的亮點之一。
《闇黑新娘！》由瑪姬佳蘭賀自編自導，她從一個科學怪人新娘的紋身獲得靈感，發現原著中新娘僅出現分鐘且無對白，決定為她賦予完整的自主權、智慧與情感。這次，新娘不再是附屬品，而是一個擁有強烈需求、靈魂與反抗精神的獨立個體，成為片中真正的主角。
男主角起用「蝙蝠俠」、金像級影星基斯頓比爾飾演孤獨百年的法蘭克，與謝茜畢克萊飾演的新娘，展開一段建立在謊言與真相之間的亡命之戀。兩人在銀幕上的化學反應被導演形容為「真實、深刻而獨特」，是一場關於愛、背叛與自我追尋的情感風暴。除兩位主角外，5度提名奧斯卡的安納貝寧(Annette Bening)飾演瘋狂科學家尤弗洛尼斯博士，而彭妮露古絲(Penelope Cruz)則飾演機智果敢的女偵探，每位演員都為角色注入獨特靈魂。