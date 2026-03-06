名編導瑪姬佳蘭賀(Maggie Gyllenhaal)自編自導新片《闇黑新娘！》(The Bride！)，由金球影后謝茜畢克萊(Jessie Buckley)、基斯頓比爾(Christian Bale)主演。故事背景設於1930年代風起雲湧的芝加哥，基斯頓飾演孤獨活過逾百年的法蘭克斯坦，經已不再隱居於古堡，尋求科學家為他創造一位伴侶，成功令一名被謀殺的年輕女子重生，「新娘」由此誕生！

謝茜畢克萊在片中化身闇黑新娘，華納兄弟影片公司於本周為電影於洛杉磯舉行傳媒試映，更安排謝茜和導演瑪姬佳蘭賀透過zoom接受訪問。

《闇黑新娘！》改編自1935年經典的《科學怪人續集》(Bride of Frankenstein)，瑪姬利用獨特手法拍攝，片中的色調、布景、造型和服飾均充滿歌德式風格。瑪姬佳蘭賀表示：「當我看到1935年電影《科學怪人續集》時，飾演法蘭克斯坦妻子的女演員Elsa Lanchester在片中沒有太多對白，令我十分好奇地去想她的感受。這是推動我拍這部電影的原因。女主角被謀殺後，被博士利用科學去令她復活，沒有她本人同意地變成另一個科學怪人，還被迫成為法蘭克斯坦的伴侶，她從來沒有機會去表達自己想法和意見。她的角色是一個敏感和有活力的科學怪人，同時也要學習生存，以及尋找自己過去的故事。在準備劇本時，我已經決定由謝茜主演這個角色，因為我們曾合作過Netflix電影《失去的女兒》(The Lost Daughter)，大家十分有默契，感到可以一起去創作全新作品。」