今時今日，做演員，本來就僧多粥少。AI發展一日千里，無可置疑是百上加斤。 有套播放量高達5億次的短片《霍去病》，片長23分鐘，由AI無中生有製作，成本只需3,000元人民幣。對，當大明星的身價動不動300萬？3000萬？AI繼續發展下去，請問真人演員還有甚麼抵抗能力？ 難怪配音員工會發表聯合聲明，阻止人工智能把專業配音員的聲音拿來訓練、模擬或合成。老老實實，我覺得演員也有需要，但又似乎難度不低。 需要阻止AI入侵，較有動力可能來自新一輩的演員。試想像，廖子妤在《夜王》穿上復古旗袍亮相，被喻為氣質拍得住張曼玉，在當打的女演員之中出類拔萃。假設，有人翻拍《花樣年華》之類，廖子妤必定是最合理的首選。除非AI能夠復刻一個全盛時期的張曼玉出來，才有力較量。如果我是廖子妤，當然希望阻止類似事情發生。

如果我是張曼玉呢？把自己的肖像，昔日的演出，賣出去，可能是一筆不錯的收入。不說錢，能夠讓自己的形象長生不老，可能也是一項吸引力。最新的恐怖片《奪命狂呼7》，質素一般，唯一幾有趣的地方，是說到人工智能技術勁到能夠把已死的舊角色復活。電影其實是找了未死的演員客串，但真亦假時假亦真，你問我，究竟有沒有必要真把演員請入片場呢？我傾向認為以現今科技已非必要，純粹出於禮貌，或念舊，或者避免引起道德爭議。 或者，你會說，觀眾會分得到真假嘛。真占基利出席頒禮獎，外貌氣質大變，有說甚至連日常習慣也有出入，引起無數人的猜測。有人說占基利已死，是被頂包上陣；又或者是化妝大師的一場社會實驗；又或者只不過是整容整出禍。終於搞到占基利要開聲，話占基利真係占基利。64歲啦，不是人人的64歲也似黃子華，鋼條身形，才開始踏入事業最高峰(至少在電影事業)。問題是，就算占基利誓神劈願話出席頒獎禮的，真是自己，拿出家人結伴同行作為證據，在現今的科技之下，觀眾還是會半信半疑的。活生生有血有肉，尚且疑幻疑真，放上電影畫面，不是更加容易魚目混珠？

何況，我認為不少導演其實不會在意是真人還是AI。馬田高史西斯也曾經抗拒特技，但在《愛爾蘭人》，還是用特技把羅拔迪尼路與阿爾柏仙奴回春，放棄傳統的用年輕演員做後生版本。理由是大導演不太想浪費時間跟新晉演員再磨合。當日，看《愛爾蘭人》，特技再強，還是有少少突兀，以今天的AI科技，是否已經能夠做到渾然天成？香港影視圈可以用腹背受敵來形容吧：拍電影，會被DQ，會被禁映；拍劇集，有一半的播放時間讓了給大陸劇；既要接受串流平台的正面挑戰，還要迎接無聊短視頻的偷襲。現在還要擔心AI「演員」搶飯碗？《足球女將》第二季，換上不少新血，是運動員出身，反而上季的女演員、模特兒之類，好多也退出，我是有點不理解。人工智能再勁，也未勁到可以化身成為足球員吧？要落球場，也請先去取代球證啦。尤其英超的一批，謝謝。