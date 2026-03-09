So Ching究竟有冇解約？

原本係COLLAR成員之一嘅So Ching，2023年退團時話「未能完全適應幕前工作」，佢近日同馬天佑合唱新歌，又演出音樂劇，引起網民討論。當中有人支持佢重返舞台，亦有人質疑佢點解違背當日退團嘅原因，又做返幕前，感性嘅意見之間，亦有理性討論，就係So Ching究竟同Makerville仲有冇合約關係？呢件事不外乎以下兩個可能性：
可能性一：公司願意提早完約
係人都知，藝人合約一簽就10年8年，當年So Ching話退團時，COLLAR先至成軍一年幾，張約一定仲有大把時間。娛樂公司簽藝人，通常都係要保障自己投資同培育嘅成果，所以大家年來都見到唔少藝人想提早完約，一係就賠違約金，一係同公司打官司，基本上都係反面收場。
So Ching當年可以算係和平分手，雖然唔係因為藝人個人情況，如果係因為紅館事件，她間接受影響，如果公司真係主動放人，願意提早完約，咁就真係史無前例。當然可以話係人情/同情，你亦都可以話公司怕被人批評，但做好人嘅背後同時都要冒風險，可能令其他藝人覺得「原來合約可以咁鬆」，破例一次，之後就難以服眾。
可能性二：冇解約 但彈性處理
翻查So Ching退團時嘅新聞，當時已經有記者問到合約嘅問題，經理人Wing冇答會否解約，只話會「彈性處理」。我會理解係唔解約，但亦唔會要求藝人履行表演嘅要求，配合佢適應唔到幕前工作嘅情況，咁亦似乎解釋到So Ching過去幾年相對低調，集中教跳舞嘅生活。只不過，她如果回歸幕前表演，唱歌、演音樂劇，甚至同其他歌手合作，咁算唔算踩界呢？
合約細節，外界始終無法完全掌握，只能靠推測。我承認，以上兩個可能性，我係冇結論。答案係邊個？可能以上全部都唔係 ，邊個可能性處理會較好，唔同人亦有唔同意見。我淨係知道，阿Mo嘅身體愈嚟愈好，先至係全人類嘅共識。