So Ching究竟有冇解約？

原本係COLLAR成員之一嘅So Ching，2023年退團時話「未能完全適應幕前工作」，佢近日同馬天佑合唱新歌，又演出音樂劇，引起網民討論。當中有人支持佢重返舞台，亦有人質疑佢點解違背當日退團嘅原因，又做返幕前，感性嘅意見之間，亦有理性討論，就係So Ching究竟同Makerville仲有冇合約關係？呢件事不外乎以下兩個可能性：

可能性一：公司願意提早完約

係人都知，藝人合約一簽就10年8年，當年So Ching話退團時，COLLAR先至成軍一年幾，張約一定仲有大把時間。娛樂公司簽藝人，通常都係要保障自己投資同培育嘅成果，所以大家年來都見到唔少藝人想提早完約，一係就賠違約金，一係同公司打官司，基本上都係反面收場。