《犯罪101》動作場面優質 結局荒謬絕倫

真是可惜，若果不是結局荒謬絕倫，Bart Layton自編自導新片《犯罪101》實在是齣高質犯罪片。電影卡士不錯，有「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)、「變形俠醫」麥克雷法路、荷爾芭莉，加上巴利基奧漢。故事扎實，戲中尤其幾場飛車場面也非常高質，撇去電影結局前最後10分鐘，前面一路看，編導演都對辦。 改編自Don Winslow短篇小說，《犯罪101》是很老派的犯罪電影，描寫洛杉磯101公路附近，一直發生劫案。劫匪似乎得到特別情報，總在一些鑽石交易前，得知所有參與者的人名和身份，他神出鬼沒，劫走財物，然後消失於空氣之中，不傷任何一個人。演劫匪Davis的，正是雷神基斯咸士禾夫。故事的衝突，來自有天他說覺得下一宗交易不對勁，決定不下手；替他賣贓物的「拍檔」Money對此很不滿，覺得他膽怯了，之後不能再用他。他找來新人Ormon(巴利基奧漢)，不過這新人瘋瘋癲癲，情緒不穩，有嚴重暴力傾向，而且不講武德，隨時會搞出人命。

另一方面，警方一直追查此案，本來毫無頭緒，一天探員Lou(麥克雷法路)跟保險業高層Sharon(荷爾芭莉)聊起，被啟發到這劫匪的行為必有其模式，漸漸找到他的身份。

批評上流社會/保險業 外國一些影迷稱《犯罪101》為dad film(老爹電影)，可知它的風格有多老派，一如從前Michael Mann的寫實犯罪片，Bart Layton一開始集中寫主角Davis怎神勇，然後講述他的犯罪模式，他的生活。Davis十分孤獨，一人住在海邊大屋，他十分謹慎，不怎交友，也非常內向。其實他透過與黑客合作，得知保險公司的機密資料，找到珠寶公司的交易地點、時間，甚至連保安有幾人，場裡有幾人配槍全都清楚。 Davis與拍檔Money鬧翻後，Money馬上找人代替他，但那小子太瘋，劫珠寶時手法兇殘，幾乎要殺人了。同時，Money決定不再與Davis合作，他指令小子跟蹤主角，要知道他怎找到交易地點/時間等資料，有了資料，不是要去行劫珠寶商，而是要黑吃黑：等Davis成事後再搶他的贓物。而本來性格孤僻的主角，也在此時結識了女朋友，心理上開始有了變化。

《犯罪101》的動作場面拍得很好，故事裡，也對美國的上流社會/商界有很多批評。其中一條故事線，寫荷爾芭莉演的保險公司黑人女高層，努力工作，她這家公司專門服侍美國西岸的頂級富豪，這些人富有到不知錢該怎麼花，每有節慶就辦辦派對，買買鑽石。Sharon的老闆要她日夜服侍大有錢佬，讓他們簽新保單，Sharon受有錢人的氣，努力工作，她一心記掛的，是大老闆一早答應讓她日後當公司合夥人，但縱使她業績很好，老闆每年都把計劃推遲。她心中早對公司不滿了，最後忍不住爆發了，老闆竟當面告訴她：你53歲了，還有何處可去？這一節，大寫保險界只看金錢。

Davis被跟蹤，黑客曝光了，他與新女友結識後，想再辦一宗案，多賺一筆錢，因而找上Sharon要跟她合作。本來Sharon不願，但剛被上司欺凌她受不過氣，結果回覆了Davis。同時探員Lou想透過她將Davis繩之於法，一場終極劫案，馬上就要上場了。 非常可惜的，是故事一直在描寫Davis辦案不殺人，這一點連要抓他的探員都知道，甚至對他有好感。更可惜，是故事只交代主角本是孤兒，卻從來沒有寫他為何要一直犯案，最後還要多賺一筆是為了甚麼。結局寫探員本要抓他，但同時同情他，最後找了人頂替他後，本來已拘捕他之下竟然放他一馬。近年荷李活電影的是非觀，對情節安排怎樣才不犯駁，有時實在到了非常荒謬的地步。