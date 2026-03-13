《重擊人生》The Rock變身

說起狄維莊遜(Dwayne“The Rock” Johnson)，大多會想到他曾是著名的WWE職業摔角手，千禧年起轉投演藝界，拍很多商業動作片。所以他憑《重擊人生》(The Smashing Machine)獲得今屆金球獎「戲劇類最佳男主角」(不是音樂及喜劇類喔！)提名時，實在驚喜。

《重擊人生》是齣傳記片，改編前美國著名MMA先鋒人物馬克卡爾(Mark Kerr)由1997年至2000年期間的真實事跡，由未嘗敗仗的「人肉輾碎機」，經歷濫藥成癮後如何嘗試東山再起。箇中的跌宕早在2002年被拍成同名紀錄片，今次導演班尼沙夫戴(Benny Safdie)以仿紀錄片的運鏡及戲劇化處理，夥拍狄維莊遜重塑一代格鬥擂台王者的人生掙扎。