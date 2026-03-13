《重擊人生》The Rock變身

說起狄維莊遜(Dwayne“The Rock” Johnson)，大多會想到他曾是著名的WWE職業摔角手，千禧年起轉投演藝界，拍很多商業動作片。所以他憑《重擊人生》(The Smashing Machine)獲得今屆金球獎「戲劇類最佳男主角」(不是音樂及喜劇類喔！)提名時，實在驚喜。
《重擊人生》是齣傳記片，改編前美國著名MMA先鋒人物馬克卡爾(Mark Kerr)由1997年至2000年期間的真實事跡，由未嘗敗仗的「人肉輾碎機」，經歷濫藥成癮後如何嘗試東山再起。箇中的跌宕早在2002年被拍成同名紀錄片，今次導演班尼沙夫戴(Benny Safdie)以仿紀錄片的運鏡及戲劇化處理，夥拍狄維莊遜重塑一代格鬥擂台王者的人生掙扎。
九十年代的卡爾頭髮確實濃密，特技化裝大師辻一弘與團隊便為狄維莊遜製造一些植入真髮的矽膠頭套，又加建其眉骨，待他增磅30磅後，再遮掉身上所有紋身，此舉雖然蓋過他原有的自信和神采，卻讓觀眾看到一位嚴肅的運動家，面對低谷時與老友Mark(Ryan Bader)互動時的真摯，還有面對女友Dawn(艾美莉賓特)失序時的無助。正因主角如此立體而富人性，縱然結局沒有英雄式的喧嘩，仍然相當動人，這種圓滿，狄維莊遜功不可沒。
最終《重擊人生》僅入圍本屆奧斯卡最佳化妝與髮型設計獎，狄維莊遜的影帝夢在金球獎止步，但電影在去年威尼斯影展放映後，全場觀眾站立鼓掌15分鐘，令這位大男人感動落淚。想看狄維莊遜栩栩如生的造型和精彩演技，此片不容錯過。
《重擊人生》線上看：Now True現已上架。
文：Vivian Chau