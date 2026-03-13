五月天來港開騷，本來是一件理所當然會開心的事。這隊成軍近卅年的樂隊，陪伴過太多人長大。對很多「五迷」來說，看一場五月天，不只是娛樂，而是某種約會、某種儀式。但這次香港站，偏偏搞出了一個大頭佛。
原定3月24日的首場演出突然取消，檔期改成3月25、27、28及29日，而29日更被包裝成「成團紀念日限定場」。也就是說，原本4場沒有變，只是把第一場拿走，再放到29日。
問題在於——已經買了24日門票的人怎麼辦？答案是：退款。主辦方的解釋是「審慎評估後」作出調整，但對不少歌迷來說，最難接受的不是取消，而是宣布的時間點。消息是在取票前夕才公布，很多人早已請假、訂酒店，甚至特地從外地來港。突然被告知「唔好意思，嗰日冇咗喇」，這種感覺其實很難用「不便」兩個字帶過。
截至目前，消委會已收到超過100宗投訴，涉及金額數十萬元，其中不少來自非本地觀眾。換句話說，這不只是粉絲情緒，而是實際的消費問題。
更耐人尋味的是後續安排。
主辦方提出的補償，是讓原本24日場次觀眾可以參與一場40分鐘的彩排特別場，同時門票會全數退款。如果齋睇文字，似乎是一個很有誠意的安排。但現實情況是，觀眾需要按正式演唱會流程入場，提早到達場館，排隊、安檢、進場，再花時間離開。整個過程可能兩三個小時，最後得到的，只是40分鐘彩排。不少歌迷的反應其實很直接：我們買的是演唱會，不是探班。
整件事最令人不解的一點，是主辦方始終沒有提出一個最基本的選項：換票。如果24日取消，為何不能讓觀眾優先換到其他場次？即使座位不同，至少仍然可以看演唱會。現在的安排卻變成退款了事，至於之後能否再搶到票，完全是另一回事。
這個決定，表面上只是檔期調整，但背後的邏輯其實很清楚：3月29日是成團紀念日，自然最有話題，也最有市場。把焦點集中到這一天，對票房與宣傳都更有利。只是當這種市場操作，是以已購票觀眾的利益作為代價時，就難免令人覺得有點倒果為因。
五月天多年來最珍貴的資產，其實不是舞台製作，而是與歌迷之間那種情感連結。「五迷」文化之所以存在，就是因為歌迷相信自己被重視，所以這次事件才會特別難睇。取消一場演唱會，其實不是大事，但處理得不好，歌迷失去的就不是一場演出，而是那個曾經相信過的約定。
也許五月天沒有忘記與歌迷的約定。只是這一次，他們真的放了飛機。