五月天來港開騷，本來是一件理所當然會開心的事。這隊成軍近卅年的樂隊，陪伴過太多人長大。對很多「五迷」來說，看一場五月天，不只是娛樂，而是某種約會、某種儀式。但這次香港站，偏偏搞出了一個大頭佛。

原定3月24日的首場演出突然取消，檔期改成3月25、27、28及29日，而29日更被包裝成「成團紀念日限定場」。也就是說，原本4場沒有變，只是把第一場拿走，再放到29日。

問題在於——已經買了24日門票的人怎麼辦？答案是：退款。主辦方的解釋是「審慎評估後」作出調整，但對不少歌迷來說，最難接受的不是取消，而是宣布的時間點。消息是在取票前夕才公布，很多人早已請假、訂酒店，甚至特地從外地來港。突然被告知「唔好意思，嗰日冇咗喇」，這種感覺其實很難用「不便」兩個字帶過。