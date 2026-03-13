Netflix原創英國時代浪漫劇集《柏捷頓家族：名門韻事》(Bridgerton)，自2020年上架後大受歡迎，萬眾期待第4季的亦沒有令觀眾們失望。內容包括了一個灰姑娘的愛情故事之外，也帶有友情，承諾，背叛和失落等複雜情節；夏綠蒂王后(Queen Charlotte)、丹柏莉夫人(Lady Danbury)和柏捷頓家族其他成員也在今季有新發展。 趁《柏捷頓家族》最近推出第4季，Netflix早前為劇集大搞宣傳活動，在巴黎、西班牙、開普敦舉行首映禮及化裝舞會，更特別安排劇中演員透過zoom接受傳媒訪問，《am730》也有份參與，訪問今季兩位主角。

新加入「Bridgerton宇宙」的澳洲韓裔女演員河藝璘(Yerin Ha)來自演藝世家，祖母是著名南韓女星孫淑，Yerin在南韓的桂園藝術高等學校和澳洲悉尼的National Institute of Dramatic Art接受教育和畢業。Yerin曾在不同美劇中出現，包括《最後一戰》(Halo)、《Bad Behaviour》和《沙丘瀚戰前傳：預言》(Dune: Prophecy)，也一直練習美國口音的對白，直至來到《柏捷頓家族》中的Sophie Baek一角，令她進一步受到廣大劇迷關注。她表示：「其實收到要演Sophie這角色時，我沒太多時間去準備，於是靠Julia Quinn筆下小說去了解角色和故事，是我拍《柏捷頓家族》的聖經！當收到劇本時，我便盡量去消化和演好Sophie；若有不明白，我便去請教劇作家Jess Brownell，去剖析Bridgerton世界。」Yerin認為劇中服飾也可幫助她入戲，投入到Sophie的女僕角色當中，特別是穿起圍裙時，跟劇中華麗戲服有很大對比。問到Yerin和盧克湯普森(Luke Thompson)是如何拿捏感情，發揮出激烈的化學作用，二人均認為出色的劇本應記一功，加上得到台前幕後人員和演員鼓勵，拍攝時很輕鬆。Yerin補充說：「我認為，每一季每一對戀人的化學作用均很重要，今季我和Luke的劇情演得真實，是多得編劇，拍攝時，我們感受到大家共同努力出來的製作效果。」

Luke也大讚劇本寫得十分好，作為演員不用去花太多心思，只要很直接地演出便可以。已扮演班奈狄克柏捷頓多年的Luke，很高興《柏捷頓家族》系列能夠深入民心，上街時遇到粉絲也很高興跟他們交流，「我想觀眾可能有同感，加上這劇集包含了很多不同意義，絕對沒有任何歧視的意識，所以廣受歡迎。我覺得班奈狄克這角色更有質感，今季可看到他如何面對壓力和選擇。」班奈狄克是柏捷頓家族次子，角色一向給觀眾很愛自由、不受束縛的印象，問Luke如何看自由的定義時，他表示專一可以是一個自由的選擇：「我喜歡故事複雜和充滿不同層次的角色，今次班奈狄克活在一個三角戀愛關係，但他不知道是同一個女孩子。觀眾也會感到他像困在自己的籠子內，不能承諾。今次找到真愛，對他來說是一種新的自由，愛情是永恆。」最後Luke和Yerin以深度和愛情來形容《柏捷頓家族》今季故事的重點，第4季才上架不久，粉絲已期待第5季的故事，Netflix在今年春季展開拍攝，預計2027年至2028年推出。