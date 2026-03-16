《狸想奇兵》激進動保分子的烏托邦美夢

如果能夠接受Pixar的巔峰創作時期已經過去了，那《狸想奇兵》 (Hoppers)的成績算不錯了。它娛樂性豐富，故事流暢，非常適合闔家歡一同觀看。如果你很挑剔，當然會認為它與高峰時期的Pixar仍然有相當距離。例如，同樣講環保訊息的《太空奇兵．威E》 (Wall-E)，境界就要高得多。要相比，《狸想奇兵》 就沒有去年大賣的《優獸大都會2》厲害。 雖然Pixar這幾年極力想擺脫2022年《光年正傳》(Lightyear)慘遭滑鐵盧的教訓，片中一度刪去LGBT的劇情，惹起爭議後又恢復了，結果電影上映時評價還是不佳，硬加DEI元素還是有被罵。《狸想奇兵》其實也很左，它的主角是一個非常激烈的動保分子，電影未上映時，《荷李活記者報》(The Hollywood Reporter)曾報道過，電影就Pixar的新政策，減少個人喜好，作品要更容易被市場接受，更令觀眾容易喜歡，一度被迫要減低片中的環保訊息。導演後來否認這說法，但現在公認的版本，本身就是頗激進的。《狸想奇兵》是一齣激進動保分子的烏托邦式美夢。

人類反派與蟲蟲反派 為甚麼？因為電影一開始，主角美寶(Mabel)就溜進學校，把裡面所有寵物放進背包，說要解放所有動物，她被制止了，但沒有後悔也不會停下來。《狸想奇兵》的故事，就是寫她的老師Sam博士，發明了一個裝置，可以透過前衛科技，讓人類進入機械動物體內。 所謂進入，其實是你的肉身還在，但靈魂進入了一個機械動物裡，就像《阿凡達》一樣。Pixar的傳奇動畫人Pete Docter稱，《狸想奇兵》就是《阿凡達》＋《職業特工隊》 ＋《Planet Earth》。主角Mabel因為知道學校附近在蓋大橋，將濕地的動物趕走，於是她透過博士的發明，「變成」了河狸，在博士極力反對下，跑去了找被影響的動物。導演/編劇Daniel Chong說，美寶就是依她女朋友性格寫的，因為她很有正義感云云。

故事寫美寶化成河狸，到了河邊，認識了被影響的動物居民，然後誤打誤撞，替他們破壞了在施工地盤的噪音喇叭，但此舉惹來人類反擊。電影的第一個反派，是當地市長，他一心想爭政績，自然不會理會動物及環保。之後故事發生一連串事件，劇情反轉再反轉，出現了第二個反派：動物界最弱小的一條蟲，她母親被殺，即使自己能化身蝴蝶，也太弱小，因為後來知道人類有此「跳躍」的高科技，反過來使用，要對人類進行大報復。 小蟲蟲要對人類大報復，雖然偏激，但這背後其實值得反思。《狸想奇兵》的思想單向，它一邊營造娛樂(這方面做得不錯)，另一方面只着力描寫美寶的角度，故事到最後沒有半分同情小蟲蟲(她母親可是在他面前，被美寶不小心一把半掌打扁了的)。最後，人類反派市長痛改前非，說要合力製造一個讓各方都高興的方案。有點可惜的，是目前Pixar比較好的作品，就是充斥着這種小學雞的結局和訊息。