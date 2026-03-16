五月天突然取消啟德頭場騷，改為「成團日」開騷，玩到一班「五迷」氹氹轉，覺得被「玩弄感情」，有人仲投訴到消委會要求賠償，更有人不滿被「呼之則來，揮之則去」聲稱「脫粉」，即使安排免費睇彩排場，都未能平息。一個決定引起咁大風波，背後究竟有咩不可抗力嘅因素呢？
主辦方公布決定時，係咁解釋嘅︰「為確保所有場次的演出均以最佳的狀態呈現，並讓每個場次的歌迷均能圓滿地享受到生日限定」。睇歌迷反應就知大家唔收貨，成軍29年，唔係今日先知329係成團日啦，既然係咁就一早拎出來賣飛啦，即使原本係想留來加場，都冇可能取消頭場，令原本買咗飛嘅粉絲咁折騰。
江湖傳聞，原本成團日個場地未必一定安排到，所以主辦方先定咗24、25、27、28四場。後來先確定29號個場，於是主辦方就作出呢個決定，諗住可以同偶像「慶生」足以掩蓋被取消頭場嘅憤怒，可惜都不能令五迷有真正的快樂。
主辦一日後「補鑊」，安排被取消場次嘅粉絲可以免費入場睇40分鐘彩排，但仍唔能夠平息不滿。畢竟五迷來自五湖四海，一早安排晒機票酒店來睇騷，而家被取消，點會因為有得睇40分鐘就唔嬲呢？回帶2024年，當時五月天因為暴雨而取消演唱會，但就自掏荷包賠返機票酒店俾五迷，贏得唔少掌聲，當日因為天氣咁不可抗力因素，尚且做到咁周到，今次因為主辦主動取消而冇騷睇，40分鐘彩排，又點能夠說服五迷要知足呢？
成軍29年嘅五月天，貴為台灣天團，多年來賣嘅係真誠，近年雖然假唱風波同作品質素影響，演唱會飛依然係爭崩頭，或者因為咁，團隊覺得自己有足夠底氣去做呢個大膽決定，認為五迷點都會不離不棄，最多演唱會時一齊合唱︰就算失望，不能絕望。