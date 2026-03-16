五月天突然取消啟德頭場騷，改為「成團日」開騷，玩到一班「五迷」氹氹轉，覺得被「玩弄感情」，有人仲投訴到消委會要求賠償，更有人不滿被「呼之則來，揮之則去」聲稱「脫粉」，即使安排免費睇彩排場，都未能平息。一個決定引起咁大風波，背後究竟有咩不可抗力嘅因素呢？

主辦方公布決定時，係咁解釋嘅︰「為確保所有場次的演出均以最佳的狀態呈現，並讓每個場次的歌迷均能圓滿地享受到生日限定」。睇歌迷反應就知大家唔收貨，成軍29年，唔係今日先知329係成團日啦，既然係咁就一早拎出來賣飛啦，即使原本係想留來加場，都冇可能取消頭場，令原本買咗飛嘅粉絲咁折騰。