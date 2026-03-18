《癲造之才》契弟乒乓球手 橫衝直撞

於金球獎憑本片封帝的「甜茶」，在奧斯卡捧蛋被擊敗，然而《癲造之才》(Marty Supreme)的確是齣好戲。它花了獨立影廠A24歷來最昂貴的製作費，而上畫以來票房理想，是A24第四部全球票房過1.5億美元的電影。不論你喜不喜歡甜茶添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)，都得承認，他全程投入角色，演得不錯。 《癲造之才》其實是很老派的電影，也難怪甜茶說演出的參考對象，是1961年的《江湖浪子》(The Hustler)和史高西斯《金錢本色》(Color of Money)。的確，它有點像史高西斯一路以來的題材，主角由頭到尾都是個走上歪路，心術不正的人，觀眾則安坐戲院，看他怎闖完一個禍又一個禍。難怪，電影在台灣的譯名就叫《橫衝直撞》。

其實，這也是導演Josh Safdie最愛的題材類型，他與弟弟Benny Safdie合導的前作《未成大器》(Uncut Gems)，就寫一個有賭癮的珠寶商，怎樣欠下巨債，然後在債主臨頭時，利用寶石，不斷犯下更大的錯誤。全片也是橫衝直撞，讓雪球越滾越大。電影上映後頗受好評。

說有原則其實沒有 《癲造之才》故事講述1952年，主角Marty是個乒乓好手，但當時乒乓球是新興玩意，不受重視。Marty相信自己可以打敗世界好手，但要參加世錦大賽，在鞋店做銷售的他根本沒有旅費，為了圓夢，為了一展身手，他不斷的說謊，不斷的改變原則……不，他嘴裡說自己一定不會怎樣，然而只是幾秒後，馬上推翻自己，他根本沒有原則。 Marty的原型參考自真實的乒乓球員Martin Reisman。Reisman在美國乒乓界十分著名，他有句名言，就是：「最厲害的乒乓球手，不是賭徒，就是走私客。」年輕時，他會跟人賭局，先假扮成新手，輸了幾局，然後加注，才一展身手。對，就像《金錢本色》的劇情一樣。

電影裡，Marty為了比賽，搶公司未發的薪水，跑去比賽，因為住得太差，又擅自住進五星大酒店，結果進了決賽但未能贏得冠軍，回家後被追債，開始了十個砂煲九個蓋的蒙騙生活，中間還看中了息影女星Kay(桂莉芙柏德露Gwyneth Paltrow飾演)，既與這名婚姻不愉快的中年婦女有一腿，又同時看中她丈夫是鋼筆製造商，想借他之力助自己到日本出賽。而其實，早在片初他有個女友，竟然是有夫之婦，還給他弄大了肚子後，又不想認帳。

早在2018年收到劇本，甜茶就開始練球，期間不論接了甚麼工作，他的練習都沒有停止。戲內你是看得到他的努力，而他的投入，也絕非只表現在球桌上。他真的全程投入去演一個契弟。 《癲造之才》的高潮，來自後段的故事，其實只發生在故事裡一天之內，Marty不斷闖禍，害了朋友，答應了的事又沒有一件能辦成。這一大段劇情，根本就像過山車一樣。Josh Safdie是老手，他知道這個故事，必須回到乒乓球桌上解決。 《癲造之才》的確是橫衝直撞。