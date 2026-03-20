《情感的價值》阿妹角色最立體

剛剛獲得今屆奧斯卡「最佳國際電影」的挪威電影、約謙特艾爾(Joachim Trier)執導的《情感的價值》(Sentimental Value)，較少人將焦點放在妹妹Agnes身上。畢竟飾演爸爸的施達倫沙士格( Stellan Skarsgård)是柏林影帝，扮演姊姊的溫娜特雲絲薇(Renate Reinsve)則是康城影后，前者泰山壓頂，後者充滿爆發力。但飾演妹妹的英加伊布斯多特莉莉亞斯(Inga Ibsdotter Lilleaas)，未被二人光芒淹蓋，成為賽前角逐「最佳女配角」的黑馬。

戲中Agnes作為歷史學者，總是冷靜地遠觀父親與姊姊之間的衝突，冷眼旁觀兩人那種深入骨髓、卻又無法割捨的無形仇恨。她與Nora的演員身份形成強烈對比，如果說Nora代表的是當下的、感性的爆發，那麼Agnes則代表了對過去、對家族創傷的理性挖掘，她研究二戰時期被折磨的猶太人，與祖母自殺的真相，試圖在龐雜的家族記憶中，找出父親自私的遠因。