《情感的價值》阿妹角色最立體

剛剛獲得今屆奧斯卡「最佳國際電影」的挪威電影、約謙特艾爾(Joachim Trier)執導的《情感的價值》(Sentimental Value)，較少人將焦點放在妹妹Agnes身上。畢竟飾演爸爸的施達倫沙士格( Stellan Skarsgård)是柏林影帝，扮演姊姊的溫娜特雲絲薇(Renate Reinsve)則是康城影后，前者泰山壓頂，後者充滿爆發力。但飾演妹妹的英加伊布斯多特莉莉亞斯(Inga Ibsdotter Lilleaas)，未被二人光芒淹蓋，成為賽前角逐「最佳女配角」的黑馬。
戲中Agnes作為歷史學者，總是冷靜地遠觀父親與姊姊之間的衝突，冷眼旁觀兩人那種深入骨髓、卻又無法割捨的無形仇恨。她與Nora的演員身份形成強烈對比，如果說Nora代表的是當下的、感性的爆發，那麼Agnes則代表了對過去、對家族創傷的理性挖掘，她研究二戰時期被折磨的猶太人，與祖母自殺的真相，試圖在龐雜的家族記憶中，找出父親自私的遠因。
那場兩姊妹的傾偈戲，英加展現了極高難度的層次感，她早不再是活在父親與姊姊陰影下沉默的旁觀者，她揭開了那些就連姊姊都無法面對的真相，展現出 Agnes 對於家庭關係的透徹理解。這場對話徹底重塑 Agnes在家中的地位，是這場情感博弈中唯一的清醒者。英加成功呈現那種經歷痛苦過後的感悟，她對姊姊的坦白，既是多年積怨的切割，亦嘗試改變多年來Nora與爸爸之間的惡劣關係。所以說，Agnes絕對是全片最完整、最能讓觀眾共情的角色。
《情感的價值》(Sentimental Value)線上看：Now影視點播站現已上架。
文：何阿嵐
(MOViE MOViE自選服務4月26日上架)