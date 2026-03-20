《哈姆尼特》任由女性悲傷

由金像導演趙婷執導的電影《哈姆尼特》(Hamnet)，改編自2020年瑪姬奧法雷爾(Maggie O’Farrell)的同名著名小說，描述莎土比亞和他的妻子安妮絲面對失去11歲兒子Hamnet的痛苦經歷。

女主角奧斯卡封后

《哈姆尼特》去年在特柳賴德影展(Telluride Film Festival)展出，11月26日在美加開畫後即大獲好評，尤其是女主角謝茜畢克萊(Jessie Buckley)的演出令人刮目相看，橫掃金球獎、Critics Choice、BAFTA等影壇頒獎禮的最佳女主角，還成為奧斯卡出爐影后，榮封史上首位愛爾蘭金像影后。

在原著創造神秘感

電影公司日前安排《am730》以zoom參與宣傳訪問，導演趙婷認為開拍這部電影前，最重要的是保留原著故事的精華，利用布景、戲服和拍攝手法，捕捉到角色們的情緒旅程。「拍攝《哈姆尼特》這部電影令我放鬆不少，因為由最初開始，我已找到了所有合適人選去合作，可說我和工作員有同一個心跳，大家十分之合拍。對我來說拍攝這部電影最困難的是，要帶領觀眾們去體會愛情故事和表達安妮絲堅強的一面，以及要創造一種神秘感，例如安妮絲的背景。」