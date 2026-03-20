《哈姆尼特》任由女性悲傷

由金像導演趙婷執導的電影《哈姆尼特》(Hamnet)，改編自2020年瑪姬奧法雷爾(Maggie O’Farrell)的同名著名小說，描述莎土比亞和他的妻子安妮絲面對失去11歲兒子Hamnet的痛苦經歷。
女主角奧斯卡封后
《哈姆尼特》去年在特柳賴德影展(Telluride Film Festival)展出，11月26日在美加開畫後即大獲好評，尤其是女主角謝茜畢克萊(Jessie Buckley)的演出令人刮目相看，橫掃金球獎、Critics Choice、BAFTA等影壇頒獎禮的最佳女主角，還成為奧斯卡出爐影后，榮封史上首位愛爾蘭金像影后。
在原著創造神秘感
電影公司日前安排《am730》以zoom參與宣傳訪問，導演趙婷認為開拍這部電影前，最重要的是保留原著故事的精華，利用布景、戲服和拍攝手法，捕捉到角色們的情緒旅程。「拍攝《哈姆尼特》這部電影令我放鬆不少，因為由最初開始，我已找到了所有合適人選去合作，可說我和工作員有同一個心跳，大家十分之合拍。對我來說拍攝這部電影最困難的是，要帶領觀眾們去體會愛情故事和表達安妮絲堅強的一面，以及要創造一種神秘感，例如安妮絲的背景。」
趙婷說很驕傲這部電影可以表達到一個女性能留下巨大的影響。「莎士比亞筆下的角色如茱麗葉和Lady Macbeth均表示到他明白女性的看法和影響力，明白到母愛及愛情失去的痛楚，才能寫出這麼感動的故事。我認為每一個女性心目中都有一個樹林，也有一個景觀和空白的地方。有很多人不幸地和心中的樹林失去聯繫，但安妮絲沒有失去，她的樹林充滿創作能力和幻想力，但有時也有一些可怕的陰影，也有光彩奪目的影子。很高興我創立安妮絲這樣的女性角色去表達她的悲傷，沒有約束地去表達的內心世界。」趙婷說。
《哈姆尼特》揭開啟發英國大文豪莎士比亞曠世鉅作《哈姆雷特》背後不為人知的愛與哀痛故事。1580年，英國一個貧困的拉丁語老師威廉莎士比亞邂逅了放蕩不羈安妮絲，兩人火速陷入激情的熱戀，共諧連理，誕下三名子女。威廉遠赴倫敦發展戲劇事業，安妮絲獨自照顧家庭。兒子突然因病去世，令兩人曾經親密的關係受到考驗，這份哀痛也啟發了莎士比亞創作出不朽鉅作《哈姆雷特》。