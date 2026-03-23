MIRROR入面邊個最有潛力？我會揀Tiger。佢最近喺麥花臣開咗第一次個人演唱會，雖然場地只係2,000人左右，但足以釋放佢嘅潛力，網上反應幾乎一致讚好。由細場起步，亦反映Tiger嘅發展路線——唔係靠一炮而紅，而係慢慢累積，用作品同實力去說話。

佢未必係最紅嘅鏡仔，但我相信以佢嘅潛力，佢會係最襟玩嘅一個，原因有三︰

1.MIRROR每個成員一出道都有自己嘅「招牌」：有人歌精、有人舞勁、有人靠顏值。Tiger參加《造星》時以拉丁舞聞名，但佢冇停留喺呢個舒適圈。相反，佢係少數可以展示其他範疇嘅鏡仔——玩band、拍劇、做導演，超越自己嘅起步點，用作品證明自己唔止得一個面向，呢種「進化」能力，唔係個個都有。