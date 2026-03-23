MIRROR入面邊個最有潛力？我會揀Tiger。佢最近喺麥花臣開咗第一次個人演唱會，雖然場地只係2,000人左右，但足以釋放佢嘅潛力，網上反應幾乎一致讚好。由細場起步，亦反映Tiger嘅發展路線——唔係靠一炮而紅，而係慢慢累積，用作品同實力去說話。
佢未必係最紅嘅鏡仔，但我相信以佢嘅潛力，佢會係最襟玩嘅一個，原因有三︰
1.MIRROR每個成員一出道都有自己嘅「招牌」：有人歌精、有人舞勁、有人靠顏值。Tiger參加《造星》時以拉丁舞聞名，但佢冇停留喺呢個舒適圈。相反，佢係少數可以展示其他範疇嘅鏡仔——玩band、拍劇、做導演，超越自己嘅起步點，用作品證明自己唔止得一個面向，呢種「進化」能力，唔係個個都有。
2.Tiger一直都比較寡言，亦唔係最容易吸到大批粉絲嘅人。佢冇靠「話題」去搶眼，一直默默以作品說話，雖然唔係每次都大爆，但每次都係一個新嘗試，累積成長。公司今次支持佢開個唱，雖然自己嘅作品唔多，但聽講一開賣就爆，賣飛同騷後嘅反應好過部分隊友，呢種「少講多做」嘅態度，就係累積成今日嘅掌聲。
3.Tiger喺演唱會期間，走近歌迷會會長對唱，仲擁抱對方，呢一幕喺網上引起好多討論，即使本身唔係「小虎隊」(Tiger粉絲)都大叫羨慕。公開多謝粉絲，好多偶像都會做，或者說穿了都係「米飯班主」，但Tiger話記得會長係第一個搵佢簽名嘅人，係超越咗呢個利益考慮，睇得出係「飲水思源」嘅心態，冇忘記支持佢嘅人，仲用行動去表達感激。
Tiger係MIRROR年紀最細嘅成員，或者係咁，我覺得成軍7年來，佢最令我感受到見證住一個男孩成為男人。一個「男孩」可能靠天生嘅優勢去吸引注意，但一個「男人」係靠責任感、持續努力、唔怕挑戰去建立自己。恭喜虎仔成長成虎佬！