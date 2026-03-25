《再見UFO》時代巨輪的愛與恨

神隱七年，電影《再見UFO》終於上映。它由去年年底開始放映優先場，不久後，已獲電影評論學會頒發年度最佳電影。的確，即使等了多年，電影沒有過時，質素仍然標青，相信是今年最好的香港電影。 《再見UFO》故事裡有UFO，有奇幻的劇情，但它不是一齣神秘電影。這個由資深編劇/監製錢小蕙夥拍江皓昕撰寫的劇本，其實寫的是一個成長與遺憾的故事。《再見UFO》有非常重的香港情懷與元素，但它並沒有廉價的一味讚頌舊日香港的好，反而，由1985年開始，寫三個孩子的童年到長大的故事中，它寫香港一代人在成長中被現實打敗，迷失了自己，當中有很多對香港的愛恨交纏。

往日，港人的「務實」令所有人都加入炒賣行列，孩子都要做「三師」，有人成功了但不快樂，更多人失敗了錢沒賺到，更失去了自己。

這時代最好的一記警醒 電影故事講述華富邨三個孩子，在1985年見證了傳說中的UFO事件，非常興奮。他們分別是陳子健(徐天佑)、何家謙(黃又南)和林可兒(蔡卓妍)。三人都對未來充滿希冀，但成長中，父母早逝的子健，為了移民，拼命工作，還炒樓炒股，有天他重遇中學同學阿Yan，二人都對對方有意，但阿Yan因為迫於現實，墮入風塵，如今竟是別人情婦。子健不論在事業或愛情，都非常迷失。 可兒是個順從的人，父母說長大要做三師，她就成為會計師，但他有個舅父，從來不談現實生活的事，總是跟她談音樂。其實，可兒內心也不滿自己的生活，她內心深處，一直想追求更多理想。何家謙自幼患血癌，沒有將來，最怕與別人說再見，他就像一個旁觀者，目睹朋友這一切變化。

長大後，三人各有發展，已多年沒有見面。電影借UFO，寫人在童年的有很多幻想/理想，有除了搵錢、炒樓、結婚等現實問題外的追求，但人大了漸漸嚐到苦果，被現實摧殘，於是，有天當小孩子問你：世上有沒有UFO，你決絕的回答他沒有。因為他已不想將時間浪費在不現實的問題上。 大部分人就這樣過了一生。《再見UFO》用奇幻的劇情，給予你一個重來的機會，可兒對生活困惑，本來已經答應下嫁一個市儈庸俗的金融人，就在婚禮當天，三人竟然再遇上，而且重遇UFO，成長了，本來已忘掉或嘗試忘掉一切的成年人來說，突然回想到人生不一定要這樣。過去香港人篤信中環價值，《再見UFO》寫香港人對此地的愛和恨，經歷過去幾年翻天覆地變化後，它也是這時代最好的一記警醒！