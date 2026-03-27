《人浮於愛》懸疑情愛事故

改編自同名小說的台劇《人浮於愛》，淨聽劇名以為是都市男女離合交錯的愛情劇，然而看了頭兩集，無論故事走向還是敘事氣氛都偏向懸疑。首位出場的邵雨薇飾演富商情婦周曉琪，在序幕中於醫院內鬼祟地剪掉一名死者的手指甲，整幕如恐怖片般彌漫着緊張不安。隨着劇情展開，她總帶着輕佻的假笑，夜半落街跑步，看診時偷走醫生的打火機，還特意跑進便利店偷東西。身為情婦的壓力，加上尚未細說的昔日創傷，叫她日常表現偏離常軌，身世成謎。

具魅力的精神科醫生顧厚澤由楊祐寧飾演，屢遭邵雨薇挑逗仍力保不失，豈料第二集末毫無預警地做出熱烈回應，似乎也有難以抒解的困擾。簡嫚書飾演顧厚澤的女朋友范月姣，出身基層的她深感自卑，即使現在經營診所，生活優悠，卻因缺乏安全感不時大吵大鬧，叫顧醫生不勝其擾。

除了充滿張力與言行奇怪的一男二女，此劇還有另一條相對平實的劇情線。宋芸樺飾演諸事不順的OL潘心彤，母親重病，男友變心，工作也遭遇挫折，直至某次酒醉後遇上范少勳飾演的善良闊少辛毅夫，才在暗淡寂寞的生活中有了不一樣的光。回歸觀眾熟悉的都市愛情輕喜劇類型，看起來比較舒服，對角色情感的鋪陳也顯得更細緻。