卻羅素 米雪菲花 相隔38載再合作

繼《黃石》(Yellowstone)和《石油天王》(Landman)大獲好評後，Paramount+今年春季推出全新西部劇《The Madison》，由卻羅素(Kurt Russell)夥米雪菲花(Michelle Pfeiffer)聯合主演，Christina Alexandra Voros執導。 該劇內容描述一對住在紐約的富貴夫妻Preston和Stacy，Preston和他的弟弟Paul愛上蒙大拿的大自然生活，在著名的麥迪遜河山谷裏建築了小屋。但不幸地，Preston和Paul在飛機失事意外死亡，令到整家人的生活狀態大反轉。Stacy和家人到蒙大拿了解意外實況和打理後事，在屋內發現Preston所寫的日記，明白到他為何愛上在麥迪遜河谷的樸素生活和欣賞大自然，也一直希望Stacy和女兒們能夠拋開紐約的都市生活，到此地抖一口氣。

刻劃喪親之痛 身為監製之一的卻羅素表示，很幸運可以在蒙大拿、紐約和洛杉磯有大宅，明白到在都市和郊外生活的分別。「今次Taylor筆下的《The Madison》，充分表達了都市和鄉村的不同生活，我也能理解到是故事內容的兩個重點。Preston是一個多愁善感的父親，有太太和兩名兒去照顧，給這個故事很有特別的動力，在第一集所發生的意外立刻把觀眾的注意力集中到米雪菲花所飾演的Stacy身上，利用Preston的日記和行動來哀悼丈夫，以及明白她生活中的新挑戰，是一個很美麗的愛情故事。」卻羅素說。

展露飛釣魚本領 劇中卻羅素有很多在麥迪遜河飛釣鱒魚的場面，他表示飛釣魚的技術是從祖父學到，並稱：「我祖父在緬因州擁有一個度假勝地，自小就學會飛釣魚的方法；但我不能說是一名高手。飛釣魚的過程要非常集中精神去捕捉，有點像打獵一樣，今次在漂亮的麥迪遜河內拍攝飛釣魚場面，絕對能反映自己的日常生活和思想。就像生活在紐約的Preston，很快便會希望回到麥迪遜河去釣魚了！」 談到再次跟米雪菲花合作時，卻羅素十分高興說：「38年前跟米雪菲花和米路吉遜(Mel Gibson)合拍《Tequila Sunrise》時，我曾有很開心的經驗，今次可再次和米雪菲花合作，我知道她的演技一樣精彩，很合適演Stacy一角，所以我更珍惜今次和她拍劇。」

近年電視劇質素高 久未拍劇的米雪菲花表示，看到《The Madison》劇本，立刻想到如何去演Stacy一角：「近年電視劇的故事材料很豐富，再加上可和卻羅素合作，他一點也沒有改變，態度親切像是大哥哥，對工作人員們和我都很照顧。」 該劇第一季共有6集，講述失去丈夫的Stacy每天的痛楚和失落，以及如何面對逆境。「故事能表達到一個人如何去哀悼心愛的人，Stacy一生人只愛過Preston和跟他建立家庭，突然失去家中支柱，是非常失落和迷惘，但也要顧著女兒和孫兒們的心情，從新找自己的路向，絕不容易。我也有哀悼身邊朋友、親人和朋友的痛苦經驗，幸好我的丈夫和孩子是我生命中的支柱，讓我明白到不能有自我中心主義的想法。」米雪菲花說。