周杰倫居然推出新專輯。不是一首新歌兩首新歌，是整整一張唱片。雖然，可以預期，一定有不少批評聲音，嘲諷周杰倫江郎才盡，但還願意製造未必符合經濟效益的產品，畢竟也看出誠意。對，周杰倫開演唱會，顧客還不是情願聽《可愛女人》、《星晴》、《龍捲風》？難道會對四年前的專輯《唉呦，不錯哦》更有興趣？ 沒有意圖品評周杰倫的新歌動聽不動聽。據說流行曲是為年輕人服務的產物，人類一過了某個階段，舊歌的容量填滿記憶體，對新歌會自動產生抗拒，再說意見難免不公平。只是，見到周杰倫的新MV，突然想起一件舊事。

旋風式襲港 撼贏陳奕迅 周杰倫在二千年出道，一鳴驚人。那一年，四大天王開始慢慢淡出，陳奕迅剛轉唱片公司，推出過《K歌之王》，奠定自己的地位，突然，周杰倫如旋風般殺到，厲害到一個地步，是可以在頒獎禮上，以一個台灣過江龍兼新人的姿態，在一人一票的情況下，憑《開不了口》撼贏《Shall We Talk》，成為歌迷的最愛。再過多幾年，接拍《頭文字D》做男主角，而配角是陳冠希與余文樂。不誇張地描繪，真可以用上人見人愛來形容。 那時，我經常拿王力宏跟周杰倫比較。在香港來說，兩個人差不多是同期出道，但王力宏總是好像有點落後，我甚至覺得王力宏有點紅歌不紅人。《唯一》、《Forever Love》是街知巷聞，但你說王力宏是不是人人也認識呢？又好像未算。明明王力宏的外型，比起周杰倫來說，更似傳統上的偶像，反而有點輸蝕？

太完美的人 反有疏離感 尤其之後陶喆在香港崛起，受歡迎程度甚至後來居上，我是更加疑惑。我是應該在看完《色，戒》之後才慢慢明白，太完美的人，原來會自動產生一份高不可攀遙不可及的疏離感，反而礙事。對住二十年前的王力宏，你只能讚嘆他又靚仔又高大又有才華而且夠乖，聖人一樣。聖人是用來崇拜的。反而周杰倫緋聞無數，似個正常年輕人，有話題性；陶喆就嘔心瀝血幾年才做到一隻唱片，其餘時間隱世，有份神秘感，反而有份吸引力。

好爸爸形象 外界跌眼鏡 那時，不知道有沒有人估計得到，看似不吃人間煙火的陶喆，最後還是敵不過原始的慾望，搞出婚外情，形象大損。看似完美無瑕的王力宏，落差更大，跟前妻李靚蕾的爭鬥，去到醜聞的程度，直接搞到王力宏身敗名裂。反而年輕時最似花花公子的周杰倫，自從在2015年跟昆凌結婚後，做了三個小朋友的爸爸，至少直到目前一刻，好像還是修心養性。讓很多人大跌眼鏡嗎？我沒有。不是我有預知能力，只是身為男人，某程度上也有點明白男人。世間上，當然有男人一世風流，所謂的死世不改，但絕大部分男人其實只不過不敵好奇與虛榮。如果，年輕時，能夠無拘無束我行我素，所謂玩夠，到成熟一點的時候，能夠敵得過引誘的可能性，其實還比較大。你看看現實中有幾多婚姻破裂，也是表面上的好好先生一受引誘便魔性大發？愛玩是人類天性，未玩到厭的話，始終會埋藏在骨子裡。周杰倫比其他人優勝的地方，可能是一直以來也做自己，比較少忍耐或妥協。不造作，就要接受這一點：年輕不造作的美好，來到中年，多數會變老套。