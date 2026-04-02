《爆血新婚夜2：豪門遊戲》豪門子女更蠢 血腥加倍

2019年，小成本的《爆血新婚夜》(Ready or Not)上映，憑600萬美元成本，全球大收5700萬票房，發行商霍士Searchlight當然是見獵心喜，想拍續集。原本第一集的導演二人組Matt Bettinelli-Olpin、Tyler Gillett，正在寫一個原創的姐妹故事，但收到電影公司邀請拍續集，索性將兩者合一，第二隻就替主角Grace加一個本來從來沒有提過的妹妹，二人同時被捉，再來個血腥之旅。 《爆血新婚夜》本來就是爽片，不能對劇情合理與否要求太多，觀眾購票就是要看弱不禁風的漂亮妹妹，被多人困獸追殺，竟然不死，還將壓迫他們的富豪殺個片甲不留。就這個目標，《爆血新婚夜2：豪門遊戲》加大預算，由第一集的600萬美元，變成1400萬，血量呀爆炸呀全部加倍。電影在美國開畫，評價還可以，但遇上大收特收的《末日聖母號》，開畫只有900多萬，目前全球收2800萬，應該能收回成本但賺得不多。

反目姐妹，同時抗敵 《爆血新婚夜》的故事，寫女生Grace正要下嫁超級富豪男友，新婚夜來到他的老家，一所超級大宅，卻發現這豪門有其特別傳統，嫁前要跟全家人玩抽牌遊戲，她抽到的是「捉迷藏」，Grace笑了笑，以為沒甚麼，卻原來這豪門歷來崇拜魔鬼撒旦，全家信奉邪教，而「捉迷藏」是他們遊戲裡最壞的一張牌，你將被男友全家追殺，如果捱到天亮未死，就算你贏，如此一個殘酷的血腥故事，就此開始。結果，一如所有荷李活電影，Grace雖然受了重傷，但把這家人包括自己男友，全部滅掉，她贏了。

這樣的故事怎寫下去？由於上集寫到，故事結尾，連豪宅大屋都燒了，第二集開始Grace被警方拘捕，但編劇發揮創意，擴大電影故事世界，原來豪門背後，世界有五大家族，他們全都是撒旦教徒，而五大家族控制全世界政府、經濟。家族之間有嚴格規定，因為你贏得了「捉迷藏」，滅了其中一個家族，必須要參加升級遊戲，由其餘四大家族派出家庭成員，再玩一次豪宅追殺遊戲，如果捱到天亮沒死，就算你贏，若你贏得遊戲，不但不死，還可以奪得五大家族至尊寶座，號令天下。這個設定好玩就好玩，但當然說不通，五大家族是貴族藍血人，怎會與你生死相搏，冒這麼大的風險？

出色的爽片，在設計上會更富心思，例如交代為何撒旦教的成員如此相奉這個遊戲規則，可惜它沒有。而其實，導演二人組Matt Bettinelli-Olpin、Tyler Gillett已盡力構思新意，例如寫Grace本來無親無故，但因為被警方拘捕，她的緊急聯絡人就是多年沒聯繫的親妹妹，因為她與妹妹同時被四大家族捉走，被迫加入遊戲，上一集柔弱女子力敵富豪家族，變成了仇視對方的姐妹，同時被富豪子女追殺，一邊內訌，一邊合力對抗敵， 同時和解。 純從娛樂角度去看，《爆血新婚夜2：豪門遊戲》還可以一看，特別是電影裡描寫富豪子女，不是蠢得像豬，就像懦夫一樣，驚險之中，頗有喜感。另一樣資深影迷才覺得好玩的，是第二集找來《魔戒》主角伊利亞活(Elijah Wood)演血腥遊戲主持人(他是五大家族的律師)，而家族的至尊寶座，信物就是一隻戒指！