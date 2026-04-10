《證詞》女新星 領軍抗極權

串流劇《證詞》(The Testaments)是人氣美劇《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)續作，劇中時間線設定在15年後的基列國(Gilead)，講述兩個年輕女孩的故事。第一季共有10集，首3集已在本月8日上架。

憑《使女的故事》勇奪金球獎視后的伊麗莎白摩斯(Elisabeth Moss)，以及Warren Littlefield、Bruce Miller聯合監製本劇。伊麗莎白更親自選角，起用矚目新星翠絲英菲尼迪(Chase Infiniti)飾演Agnes，而Lucy Halliday則演Daisy一角，再有老牌女星Ann Dowd回歸參演，劇中還有令觀眾們驚喜的神秘嘉賓客串演出。

演員互相鼓勵

《證詞》除了描述年輕人成長在一個反烏托邦未來的社會制度外，題材也不乏政治、權力和生存的意識。迪士尼日前透過Zoom進行宣傳，《am730》也有份參與訪問，跟幾位演員談一下拍攝經驗。翠絲在攞獎電影《一戰再戰》(One Battle After Another)跟影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)扮演父女備受注目，早前她在頒獎季可謂忙得不可開交，現在又立刻投入《證詞》的宣傳工作，「很開心有這樣的拍攝經驗，很喜歡跟這麽多有質素的演員合作，大家均為對方打氣。有時候拍攝個人場面也有挑戰性，其他演員亦會鼓勵我，感到十分幸運。我覺得Agnes這角色很重要，很榮幸可以演這種有主見女性的角色。」