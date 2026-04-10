《證詞》女新星 領軍抗極權

串流劇《證詞》(The Testaments)是人氣美劇《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)續作，劇中時間線設定在15年後的基列國(Gilead)，講述兩個年輕女孩的故事。第一季共有10集，首3集已在本月8日上架。
憑《使女的故事》勇奪金球獎視后的伊麗莎白摩斯(Elisabeth Moss)，以及Warren Littlefield、Bruce Miller聯合監製本劇。伊麗莎白更親自選角，起用矚目新星翠絲英菲尼迪(Chase Infiniti)飾演Agnes，而Lucy Halliday則演Daisy一角，再有老牌女星Ann Dowd回歸參演，劇中還有令觀眾們驚喜的神秘嘉賓客串演出。
演員互相鼓勵
《證詞》除了描述年輕人成長在一個反烏托邦未來的社會制度外，題材也不乏政治、權力和生存的意識。迪士尼日前透過Zoom進行宣傳，《am730》也有份參與訪問，跟幾位演員談一下拍攝經驗。翠絲在攞獎電影《一戰再戰》(One Battle After Another)跟影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)扮演父女備受注目，早前她在頒獎季可謂忙得不可開交，現在又立刻投入《證詞》的宣傳工作，「很開心有這樣的拍攝經驗，很喜歡跟這麽多有質素的演員合作，大家均為對方打氣。有時候拍攝個人場面也有挑戰性，其他演員亦會鼓勵我，感到十分幸運。我覺得Agnes這角色很重要，很榮幸可以演這種有主見女性的角色。」
翠絲在劇中與Lucy很有默契，二人笑言除了劇本出色之外，早在開拍前已成為好友，所以那份真正的友誼是觀眾可在幕前看到的成果。
劇情同現實相似
《證詞》的故事包含了很多意義，Lucy表示在試鏡後，很希望監製們和作者Margaret Atwood會選用她演Daisy，「當初看劇本時，我已知道是包含了很多重要的意識，所以感到責任很大。雖然是虛構的故事，但跟現時發生的世界大事很貼題，透過年輕人的角度，令大家對政治更重視和採取積極的態度去應對。」
演Aunt Lydia的Ann Dowd表示，由演出《使女的故事》到今次跟這班年輕女演員合作，認為十分之難得：「她們每天都做足準備工夫，也願意聽別人意見，欣賞和尊重對方，實在是一群很優秀的女演員。我們現時活在一個很困難的世界中，每個人要堅強站起來，去抗議和提高大家的政治意識去改變一些政策，如果能令現時的美國總統退台便更好了。」
監製Bruce和Warren特別補充說現在是一個重要的時刻，利用女性的角度去告訴這故事，Warren說：「我和Bruce均可以退休和過一些享受生活，但我們覺得現在是時候去告訴大家這個故事，作者Margaret Atwood也認同年輕的一代要開始注視現在的政局，因為新一代要努力，不能把未來的社會變成基列國樣！」