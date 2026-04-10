《罪惡嘉年華》繁雜逃亡錄

去年巴西電影有《我生如是繼續》(I'm Still Here)，寫七十年代軍政府管控的巴西，人民怎樣被壓迫，非常感人。今年，再有電影《罪惡嘉年華》(The Secret Agent)，同樣寫七十年代獨裁政府下的生活，取態卻完全不同。《罪惡嘉年華》上映以來，頗受好評，它在金球獎得最佳國際電影，在奧斯卡也入圍了，但最後敗給《情感的價值》(Sentimental Value)。 戰果合理，《罪惡嘉年華》不及《情感的價值》，類似的題材，也遠遠沒有去年《我生如是繼續》那麼感人，它太貪心了。 畫面氣氛好

《罪惡嘉年華》全長161分鐘，執導的是名導基巴文當加費路(Kleber Mendonça Filho)。他特別找來康城影帝華格納慕拿(Wagner Moura)出演，電影製作很好，將七十年代巴西街頭上的市容、氣氛一一復刻，但創作上太過貪心。 電影描寫前大學教授飾演的Armando/Marcelo(他用假名來工作)，因為得罪了商業大亨，離開了大學，用假身份生活。他開車回到家鄉，準備接走兒子，一起逃亡，同時又要查出被迫害至死母親的檔案。其實他不是特務(Secret Agent)，只是導演認為，七十年代在獨裁統治下的巴西人民，每每都要活得像個特務。在台灣，它就被譯成《這不只是個間諜故事》。

電影開局不錯，男主角開車到加油站，發現地上躺着具屍體，只用報紙掩着，沒有人處理，油站說已報警了，但警方正在忙於管理市中心的嘉年華，遲遲未來，可見當時治安有多差，即使死人，也不當緊急事來處理。這時男主角遇上警員來查牌，話題一轉，警員竟問他要錢，又可見當年的警察有多貪。 細節有趣味 電影看下去，節奏卻越來越慢，Marcelo回去接兒子，同時在等待假護照，要跟兒子一同逃亡，此時他又用假身份，同時在政府裡工作，查找母親生前的資料。這中間有些小片段也很有趣味，例如有漁民捕了一條鯊魚，卻在魚肚中發現一隻人腳，死者明顯是被殺死後丟到海裡面去的。這段劇情，又撞到Marcelo父親在舊戲院工作，當時巴西正熱映史匹堡名作《大白鯊》。

電影被男主角一邊追查，一邊被追殺，的確有點商業片元素，特別是當殺手出現，一直追殺他的好一段，劇情突然加快。但除此以外，整齣電影卻是太過繁雜，這裡拍一段，那邊又拍一段，加上半部電影都屬反敘事結構，頗令觀眾迷失，惹人昏睡。 電影到了尾段，還要再加插一段現代角度，原來以上的七十年代人物，當年用卡式帶錄下大量對談，到了2020年代，一些大學生正在聆聽當中內容，檢視這段歷史。