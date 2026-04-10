時間沉浸出美麗《靛藍的記憶》

透過染色，拼合出不同的藍色線條和圖案，製作成布藝品，是謂「藍染」。由吉田茂執導的紀錄片《靛藍的記憶》(青い記憶/Shades of Indigo)追訪幾位日本匠人，記錄現代工業化技法誕生後，他們怎樣/為何依然堅持利用天然染料製作心目中的「藍染」作品。

「染色就好似向大自然『攞』顏色咁，準確嚟講並唔係由人向靛藍提取顏色，而係我一路染，靛藍開始俾佢啲顏色我。」藍染師佐佐木龍大說。

這門手藝需要匠人們付出很多耐心與時間，單單「建藍」這工序──即是製作染料的過程，佐佐木就用了兩星期準備，因為那缸染料充滿生命力──從植物中提煉的靛藍色，裡面是滿滿的微生物。它們怕冷又怕熱的特性，使得染師需要一直調節及維持溫度，不時餵食，才能保持其生命力，最終成為可使用的材料。製作染料的植物「蓼藍」本身具有天然抗菌、防蟲、防曬的效果，經過天然發酵過程，成為藍染工序中的一環後，蓼藍的特色不但給予製成品獨特的傳統氣息，也具備生活裡的實用性。若對傳統工藝感興趣，《靛藍的記憶》會是一段很特別的日本文化之旅。