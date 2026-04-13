英皇25周年生日大騷舉行前不足一個月，著名音樂人王雙駿Carl叔大爆自己唔可以同歌手直接溝通，有違常理，宣布辭任演唱會音樂總監。網民聚焦主辦方做咗咩激走佢，但我認為Carl叔嘅手法同態度，更值得細味，亦值得被愛。
首先亦係最重要嘅一點，係佢冇委過於人。
遇到不可抗力因素，大部分人都只會安慰自己已盡咗力，只係其他人或外在因素唔配合，鬧人、怨人或委過於人，自己冇責任。
Carl叔示範咗，即使好多嘢控制唔到，自己總可以做選擇。例如做總監但唔可以同藝人直接溝通，呢一點佢係控制唔到，但佢可以選擇唔做，因為只要你繼續留低做，就係接受咗呢種安排，就冇得怨。王生完美示範咗咩係擔當。
點解話呢種係擔當呢？就係第二點。
你估辭職咁容易？Carl叔表明係「再三再三再三考慮過」，須知道呢個騷係涉及香港娛樂圈最有力量嘅公司之一，總監係劉偉強，美術總監係張叔平，仲涉及好多單位嘅重要演唱會，公開辭職，一定唔係容易嘅決定。唔只係個人進退問題，仲有團隊嘅得失，最重要嘅係，對之後嘅事業有冇影響呢？Carl叔寧願冒住風險，都選擇忠於自己嘅原則。
Carl叔示範咗，有嘢唔滿意要敢於出聲而且承擔後果，否則就係將個人利益高於原則，同問題嘅始作俑者對結果有着同樣程度嘅責任。
仲有一點，就係大將風範。
成個辭職帖文，冇惡言，仲話決定係「為免叨了別人的光」。娛樂事業幾乎所有情況下，都係一種團體嘅功勞，一個歌手或者演員嘅好成功，佢身邊嘅人好多時都係比個星更勤力，但絕大部分情況下，我哋會將功勞聚焦喺一兩個人身上。而更恐怖嘅係，我哋會將一件事嘅問題，只聚焦喺一兩個環節出錯，然後其他單位就推卸晒責任，唔改變做法，令件事錯落去。
Carl叔今次冇拉隊走，只係個人辭職，團隊留低，完美示範咗分手都可以唔使反枱。
將行為同原則真正掛鈎，咁型嘅男人點可能唔愛？