英皇25周年生日大騷舉行前不足一個月，著名音樂人王雙駿Carl叔大爆自己唔可以同歌手直接溝通，有違常理，宣布辭任演唱會音樂總監。網民聚焦主辦方做咗咩激走佢，但我認為Carl叔嘅手法同態度，更值得細味，亦值得被愛。

首先亦係最重要嘅一點，係佢冇委過於人。

遇到不可抗力因素，大部分人都只會安慰自己已盡咗力，只係其他人或外在因素唔配合，鬧人、怨人或委過於人，自己冇責任。

Carl叔示範咗，即使好多嘢控制唔到，自己總可以做選擇。例如做總監但唔可以同藝人直接溝通，呢一點佢係控制唔到，但佢可以選擇唔做，因為只要你繼續留低做，就係接受咗呢種安排，就冇得怨。王生完美示範咗咩係擔當。