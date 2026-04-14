《浴血黑幫：不朽傳奇》型男氣場完勝

由一部英劇轉化成電影，只限串流平台能夠收看的《浴血黑幫：不朽傳奇》可說是令劇迷引頸以待的一部電影。從2013年開始，至2022年共6季的《浴血黑幫》，簡直令人對英國伯明翰這片土地有著獨特的情感。不過香港比較遲才能在串流平台中看到此劇，或許情感不至於如此深厚。 無論如何，此劇絕對是成功扭轉了男主角斯里安梅菲(Cillian Murphy)形象的一套劇。他在飾演《浴血黑幫》之前，總是給人一種弱男感，又瘦又白很虛弱似的，演壞人又總是演那種成就不大的無用壞人。但當年他演了《浴血黑幫》第一季，已經全然將他的形象180度大扭轉，沉實、大膽，全家人的問題都在等著他一人解決，穿起那身剃刀黨的長褸西裝造型，戴起那頂帽子，還有他練得一身肌肉，有型度大大提升。因此絕對明白為何英國有票選他飾演下一代007的賽果，因為他的形象真的超配。而且在《奧本海默》當中也滲透著那種猜不透卻又令人覺得異常迷人的魅力。

展現個人魅力之系列 至於這次的電影，絕對是看Cillian Murphy表演個人魅力的一次，整部電影都是他的舞台。坦白說，實在想像不到還有誰能比他更勝任飾演Tommy Shelby一角。從過去6季的電視劇當中，已知他的魅力近乎是源源不絕。但今次在電影當中，似乎更著重發揮他的個人魅力。看著兩代之爭，飾演他兒子的演員Barry Keoghan是有演技的，但談到個人魅力，當然就已輸給男主角。而且Cillian身材不高，但這次他的氣場卻是有增無減，戲中有一幕故意顯示他比對方矮多了，但最後的反擊卻是漂亮的，他就像從前的Al Pacino般，氣場全不靠高大身形，而真是發自內在的。

型格畫面震懾觀眾 劇情可算簡單，亦如電視劇般，有時甚至會有很多說不通的情節。但由於畫面構圖、美術、音樂、氛圍全都出色，加上男主角由頭帶到落尾都是型爆燈的演出，對於劇迷來說，這次的電影絕對收貨。而這也肯定是整個系列的最後一集，似乎亦沒有留下甚麼伏線暗藏著會有下一集電影的可能了，就正式跟觀眾好好的道別。 反正這是完全展現出單看演員個人魅力就已經足夠的一部電影，而他們亦成功做到了。等待多時的電影，期待度已達到相當高的水平，但看過電影後，都會感到滿意，這已經算是相當成功的劇後電影。想看的場面也算是統統有齊了，要槍戰有槍戰、打鬥，反正「有型」就是這個系列的終極目標。一切都是為了男人的浪漫與型格而出發的，劇情或是其他事情，都已經不重要了。無論如何，只要有看過劇集的都必須看此戲，作為一個完美的落幕。