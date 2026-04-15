《大濛》悲喜交集 每個人都是別人的風景

去年得金馬獎最佳電影的《大濛》，終於在香港上映，比台灣晚了5個月。前一陣子，一直盛傳電影不可能過香港電檢，因為題材太敏感了。這齣台灣導演陳玉勳新作，故事發生在五十年代，國民黨遷台後宣布戒嚴，那段日子，今天被形容為白色恐怖時期。國民政府採用獨裁國家管治方式，一直追捕異見人士，他們認為間諜潛伏在社會裡，為了追捕叛亂分子，政府嚴格監視人民行動，常有秘密警察，突然會將人拉走，秘密審訊，甚至處決。 《大濛》的題材讓人想起了侯孝賢《悲情城市》(1989)，同樣寫白色恐怖時期。但今天的台灣電影界，風氣與上世紀已截然不同，八、九十年代的台灣電影界算不上是工業，但出了好幾位藝術電影大師，用極具個人風格的電影訴說歷史故事。今天的台灣電影界，年輕導演都想拍類型作品。

當然，陳玉勳也不年輕了，他在1962年出生。比起年輕導演，陳玉勳年齡又大上一截，他拍喜劇出身，《大濛》是他第一部，也是唯一一部正劇作品，它本質上是個悲劇故事，但戲裡面還是頗有喜劇元素，時而悲喜交集。 想看父母一代 據導演自言，他本來沒有打算拍白色恐怖時期，只是從前的自己，拍電影都在尋找自我，但人老了，開始想看父母一代是怎麼走過來的，他看資料，一不小心，就墮進了歷史裡。他發現在五十年代的台灣，不少人受過難，有的人被捉去坐牢，有的人被槍斃，有的人坐完牢放出來，但幾十年過去都不能講出自己的經歷。他想到這些人的家屬，開始從家人的角度，去寫這麼一個故事。

《大濛》寫15歲的少女阿月(方郁婷飾)，有天收到哥哥被槍決的消息，她人在嘉義，但哥哥死在台北，若要接回哥哥的遺體，就得籌一千元，這在五十年代，可是天文數字，當年很多家屬，無奈下都放棄接回家人的遺體。阿月年紀還小，她心想當年哥哥留下一隻手錶給她，也許可以變賣，贖回哥哥的屍身，替他安葬。 阿月偷偷離家北上，遇到外省退役軍人，車伕趙公道(柯煒林飾)。本來一到埗的小月，差點被拐賣了，是趙公道救了她一命。因為沒錢，趙公道帶她賣錶，然後將錢押在賭注上，最後當然輸清光，阿月其實在台北有個姐姐阿霞(9m88飾)，姐姐早年被賣去當童養媳，後來在歌舞團賣藝，三人一邊想辦法，一邊遇到更多離奇的事情。

高昂製作費 台灣一般電影的預算約4,000至5,000萬台幣，因為《大濛》是年代戲，製作費高達1.2億，單單是復刻五十年代的台北街道，就花了5,000多萬，等於拍一齣電影的總預算了。電影的製作非常認真，而在創作上，陳玉勳畢竟是拍喜劇出身的，戲中好幾段故事，都令人捧腹大笑。 所謂大濛，其實來自台語「罩雺」，亦即「起霧」，暗喻白色恐怖。大濛也是戲中死去哥哥創作的故事，有次他告訴妹妹一個水滴故事：阿迷與阿滴是兩滴水，他們憧憬天上的雲，想成為雲朵，成為雨水，滋潤大地；故事裡說，有的人成為了白霧，在空中久久沒有散去。這個故事，後來還有另一個版本，它說每個人都是別人的風景，不管是雲是霧，我們不該忘記那一片風景。這版本更加悲傷。《大濛》的故事，是想講今天現代文明的台灣，其實是過去多年來，人們像水一樣，不知犧牲了多少人而達成的。導演說，電影是想拍給自己跟家屬看，還有紀念在天上那些人。

《大濛》有一份赤誠，但不完美，它在中後段突然加入殺手一段，在劇情上是要安排讓主角找到贖回哥哥屍身的方式，實在有點太過突然。但同時，電影部分場面拍得異常動人，而在這個商業掛帥年代，能用這態度拍這個題材，還是非常難得。