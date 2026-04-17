《Beef》又躁底 世代矛盾戰

由Lee Sung Jin編劇的諷刺喜劇《齮齕人生》(Beef)，令美國越南華僑黃艾莉(Ali Wong)及韓裔美國演員Steven Yeun成為家傳戶曉的名字，亦是Netflix最受歡迎節目之一，也贏到不少獎項。 今季的故事，圍繞着富裕的鄉村俱樂部和員工，並由嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)、奧斯卡艾薩(Oscar Isaac)、Charles Melton和佳莉絲柏妮(Cailee Spaeny)合演。Netflix特別安排zoom宣傳訪問，am730也有份參加。 靈感來自鄰居 Lee Sung Jin表示，寫第二季的靈感來自聽到一對夫婦爭吵，「我想利用鄉村俱樂部去表達Gen X(X世代，44歲至59歲群體)和Gen Z(Z世代，18至27歲年齡群)的並置，例如Z世代的年輕人為求生活。要在X世代的俱樂部工作，可能一世都沒有機會賺夠錢享受X世代般的生活，不同的年代有不同的想法、生活方式和價值觀也不一樣。」

因為《齮齕人生》第一季的成功，令Netflix鼓勵Lee Sung Jin再創作第二季，「一天我和朋友們聽到夫婦鄰居在爭吵，我和朋友都在Z世代的家，討論是否要報警，但在X世代朋友的看法，便是由他們自己去決定。我覺得X世代和Z世代對文化、家庭教育、經濟的觀點有分別，所以便創作這故事跟大家分享了。」Lee Sung Jin說。

主角默契十足 主角奧斯卡艾薩對於可再和嘉莉慕萊根合作非常高興，「我和嘉莉拍《極速罪駕》(Drive)時已認識，之後再合作《知音夢裡行》(Inside Llewyn Davis)，一直保持聯絡。所以今次又合作拍Beef，我們很有默契，跟她合作像是玩砌圖，十分美妙和自然。」奧斯卡說。 問二人如何預備劇中激烈的拗撬場面時，嘉莉大讚奧斯卡的演繹手法自然，令人容易投入戲中，「我們彩排過很多次，到真正拍攝時，就很放鬆很自然。可能觀眾會覺得奧斯卡的演法很大膽，但不會覺得他在演戲，有時覺得我們像演舞台劇，他是一名極好的演員，很容易令到我入戲。特別是第一集的一場吵架戲份，我們很信任大家的演出。」嘉莉說。

角色靠黐權貴 嘉莉和奧斯卡分別飾演Lindsey和Josh，嘉莉表示二人都是可憐，沒有自尊和能力，他們認識一些有影響力和有錢的朋友，便以為可以操縱身邊人。 曾參演過《五月的你，十二月的她》(May December)和《河谷鎮》(Riverdale)的韓美混血演員Charles Melton，對於今次回南韓取景感興奮。「可以回到韓國拍攝很驕傲，我的舉止和想法均變成一個韓國人。自己有韓國血統，也是美國人，幸運地可在這兩個不同文化的世界裡工作。很感謝Lee Sung Jin筆下的故事，題材很廣泛，探討時可以沒有界限。」Charles說。