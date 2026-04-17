《哪吒之魔童鬧海》粵語配音版「星」級加持

榮登2025年全球最賣座電影、躋身全球影史票房榜第五位的《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》），除了扣連現實呼應的敘事方式讓觀眾有共鳴外，它亦成功以現代化的用語詮釋中國神話，戲中哪吒一句「我就把龍宮砸個稀巴爛」更成為內地紅極一時的網絡潮語。
而早前在Now爆谷台自選服務上架的《哪吒2》廣東話配音版，更邀得金像獎影后余香凝（聲演殷夫人）、金像獎最佳女配角廖子妤（聲演鶴童及西海龍王），以及兩度入圍金像獎最佳男配角的陳湛文（聲演無量仙翁），將最地道、最新潮的港式廣東話注入其中，尤其是對於演繹廣東話對白的節奏、力道和情緒，成功將普通話「轉Channel」，變成充滿親切感的「港式幽默」，與本地觀眾拉近距離。
語言最有趣的地方，是通過人民生活口耳相傳便很自然地「與時並進」。回想六、七十年代粵語片的「盞鬼」、「風流倜儻」；到九十年代「無厘頭」、「青靚白淨」，每一句都都充滿當代港味。來到今次《哪吒2》，猶如「最潮廣東話進化史2026年版」，除了在對白上恰當地注入「老Best」、「世一」及「靚仔過Jeffery」等潮語，令電影感覺貼地外，更「演活」近期爆紅的「典型香港現代母親」中、英夾集的說話方式，其港式粵語節奏拿捏精準，令人有種廣東話才是原配的錯覺。文：列特
《哪吒之魔童鬧海》（粵語配音版）線上看：Now爆谷台自選服務現已上架。
Now TV原文轉載：https://www.nowtv.now.com/blog/ep168-NeZha2-cantonese-dubbed