《哪吒之魔童鬧海》粵語配音版「星」級加持

榮登2025年全球最賣座電影、躋身全球影史票房榜第五位的《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》），除了扣連現實呼應的敘事方式讓觀眾有共鳴外，它亦成功以現代化的用語詮釋中國神話，戲中哪吒一句「我就把龍宮砸個稀巴爛」更成為內地紅極一時的網絡潮語。

而早前在Now爆谷台自選服務上架的《哪吒2》廣東話配音版，更邀得金像獎影后余香凝（聲演殷夫人）、金像獎最佳女配角廖子妤（聲演鶴童及西海龍王），以及兩度入圍金像獎最佳男配角的陳湛文（聲演無量仙翁），將最地道、最新潮的港式廣東話注入其中，尤其是對於演繹廣東話對白的節奏、力道和情緒，成功將普通話「轉Channel」，變成充滿親切感的「港式幽默」，與本地觀眾拉近距離。