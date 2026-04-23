《末世狂沙》悲喜不及驚喜

《末世狂沙》(Sirat)很可能是今年看過，劇情最出人意表，也是最難拍攝的電影了。電影在歐洲上映以來，廣受好評，並代表西班牙出戰奧斯卡角逐最佳國際電影(最後敗給了《情感的價值》)。 《末世狂沙》分別以西班牙語、法語、英語、阿拉伯語拍攝。所謂Sirat，意指「路徑」或「道路」，它位處非洲摩洛哥南部，接壤各國，這裡大部分是沙漠，是三不管地帶，同時是軍事要地，常有軍隊經過。據導演Óliver Laxe說，「Sirāt」有兩個面向：物理層面及形而上的層面(或靈性層面)。Sirāt是一條精神上的道路，引導你在真正死去前先經歷一次死亡，同時也是一道連接天堂與地獄的橋樑。他拍攝本片的起點，是想思考人類能否改變，不再犯相同的錯誤。

艾慕杜華(Pedro Almodóvar)、米高曼(Michael Mann)、Luca Guadagnino都公開說，《末世狂沙》是過去一年他們最愛的電影。

尋女兒，變死亡之旅 故事講述，一個中年父親Luis攜着幾歲的兒子，一隻小狗，來到這個不毛之地，尋找約20歲的女兒。此時，沙漠上開着幾部大卡車，車上載滿青年，他們將車上的巨型喇叭放置在地上，接駁起來後，震裂耳膜的電子音樂隨之而起。原來，附近的青年竟然會開車到沙漠舉行大型rave派對，而中年父親是因為聽說女兒會來參加派對，才遠道開車前來的。 派對完了，Luis到處詢問，但沒有找到女兒蹤影。他跟在旁躺着的幾個青年人聊了起來，年輕人告訴他，之後會開車再深入沙漠裡，因為那裡還有下一場派對。父親聽見了，燃起了希望，也許女兒去的是下一場派對。他說要跟着前往，但他開的是小型客貨車，年輕人開的是巨型大卡車，他們告訴這名父親，你的車子捱不到目的地的。他們開車啟程，卻發現Luis始終跟隨其後，一次萍水相逢，竟然令這幫人成了之後共度生死的隊友。

要開車深入沙漠，需要足夠的燃油、食水和食物，更需要一輛性能足夠的車。年輕人本來不想理會那名父親，但到後來還是忍不住幫忙了，他們交換資源，漸漸放下心防，但一場場危機，逐漸逼近。 古人說欺山莫欺水，可沒有說過沙漠。這條路有時要涉水，有時要上山，很多地方，都可能奪你性命。導演Óliver Laxe的技法完全不像荷李活套路，當危險來到時，他可不作任何警告，然後整個人就消失了。當觀眾第一次見到危機發生時，還在想應該沒事吧，然後只在幾秒之間，你就如同戲中人一樣，目睹慘劇發生，生離死別。《末日狂沙》最後一場高潮戲，是當意外發生後，車子開到沙地之上，為了忘記剛才的悲劇，年輕人取出大喇叭，開始在地上播放電子音樂，開起臨時派對。當音樂響起，眾人開始起舞，不久連Luis都投入到音樂之中，竟然舞動起來，暫時忘記了悲傷。但就在此時，轟的一聲，他們的其中一個夥伴，竟然整個人被炸成碎片，他們不小心，在一條鋪滿了地雷的路上開派對！

導演Óliver Laxe將極致的歡樂，一秒間轉換成極悲，太厲害，太意想不到了。《末日狂沙》就是今年最令人意想不到的電影。死了一人，危機未除，餘下的人知道這條路步步都可能有地雷，怎樣走出去？也許，這就是導演說的人類能否改變，不再犯相同的錯誤。