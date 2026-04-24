相隔20年的《穿PRADA的惡魔2》(The Devil Wears Prada 2)於4月29日上映，北美則在5月1日開畫。由原班人馬梅麗史翠普(Meryl Streep)、安妮夏菲維(Anne Hathaway)、艾美莉賓特(Emily Blunt)、史丹利杜茨(Stanley Tucci)聯合主演外，還加上堅尼夫班納(Kenneth Branagh)、劉玉玲(Lucy Liu)、Sydney Sweeney、Justin Theroux、施蒙艾絲莉(Simone Ashley)、Patrick Brammall和添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)姐姐Pauline Chalamet一起參演，也不能不提Donatella Versace和Lady Gaga的友情客串演出。 編劇雅蓮麥肯拿(Aline Brosh McKenna)、導演大衛法蘭高(David Frankel)，電影內容隨著20年的轉變，也保存了第一集的特點。如惡頂上司Miranda和Andrea的關係、Nigel在《RUNWAY》雜誌的職位，以及Emily已成為Dior高級行政人員等，也加上很多幽默和現時社會很貼題的裁員、合併、社交網熱潮令讀者大減，《RUNWAY》的續航力亦縮減。影片在紐約和米蘭取景，片長雖然只有1個半小時，但內容極之豐富，節奏也十分緊密，絕對不能錯過！

迪士尼特別安排am730利用zoom獨家訪問編劇Aline和導演David，談一下拍這部電影的過程。David認為拍續集最大挑戰的是，要達到觀眾們的期待和滿足感，「幸好梅姨、安妮、艾美莉、史丹利對開拍續集也感到很有興趣。」

問Aline為何要等20年才拍續集時，她表示第一部電影推出後，十分成功和有霸氣，當時沒想到有甚麼特別和有趣的題材可帶給大家。「在過去20年的世界變得很快，例如大部分新聞學已變成網上資料，印刷行業也不斷地消失，大部分的時裝也演變成為網上生意。令到我們想起劇中主角Miranda、Andrea、Emily、Nigel的生活會面對甚麼挑戰。我們便把這些題目寫下來給梅姨參考，結果她認為開拍續集是一個好主意，以反映現實社會，於是開始拍攝。」Aline說。 「我們的出發點是以這四位角色的生活，他們都成長了，也要面對不同的世界。我認為安妮的比喻很貼切，她說這部電影的四名角色，是一個超級樂隊組合，再次進入錄音室灌錄一張新唱片；當中除了有新歌，還要有懷舊金曲給觀眾們欣賞。」David說。

問及拍攝時，最大的挑戰是哪一場戲，他們異口同聲指是那場大型時裝表演最困難，David說：「因為要製作一個流行歌手的演唱會，再加上數百名觀眾及50名模特兒。在短短的10天內要配合和安排。幸好我們的時裝設計師Molly Rogers設計了多款時裝給模特兒穿着，才能拍攝成功。」 Aline也表示：「那一場戲，可說是在拍攝現場播放的影片。我們要拍梅姨、施蒙和Nigel在後台的花絮片段。觀眾可看到真正的時裝表演後台，也可看到Molly創作的時裝很經典。我們和Molly努力找到一些很特別和有趣的時裝，放在這兩部電影內，沒有違和感，一點也不覺得像10年前的時裝。」

最後記者希望大家不用再等20年才看到《穿PRADA的惡魔3》！