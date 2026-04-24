《像我這樣的愛情》廖子妤封后之作

《像我這樣的愛情》開場的鏡頭若隱若現地呈現一名看來平常的女生在自慰。女傭其後走入沒關門的睡房撞破後慌張逃離，再悄悄關上門為場景作結。女生便是片名的「我」──腦麻痺病人「阿妹」，她那樣的愛情，說的是她與「性義工阿健」之間的(偽)戀愛故事。
導演譚惠貞透過上述一分鐘大膽而坦然地帶出主題：殘障人士的性權利如何被親人甚至社會忽視，以至「性義工」服務可行與否，箇中道德又該如何拿捏？「阿妹」雖難以自理與表達，但她智力正常，有賺取酬勞的能力，並能自行出門建立社交圈子；撇除先天缺陷，她本與常人無異，一樣有對情愛與性經驗的渴求。母親為她安排的子宮切除手術，卻將她推進一個刺激與發展急遽的愛情迷霧中。
像《像》這樣的電影，題材極具爭議，沒有演員出色而恰到好處的演繹難以成事。飾演「阿妹」的廖子妤不只在說話、形體甚至病發反應，都還原腦麻病人的真實困境，在如此受限的身體條件中，她仍能靠眼神和表情變化，演活那種追求自主的義無反顧、單思的哀愁與不由自主的無奈，讓觀眾對其遭遇同感可惜。拍檔陳家樂亦將「阿健」的寂寞、哀痛、貧困與人性掙扎演繹出層次，帶領觀眾從另一角度深思殘疾人士與健全人士的關係拉扯。廖子妤憑此在今屆香港電影金像獎榮膺影后，陳家樂縱然失落影帝，但「阿健」也肯定是他演藝生涯一個重要里程，二人戲中精湛演出，實屬電影最大亮點，值得細看再三。
文：Vivian Chau
《像我這樣的愛情》已於Now Cinema及Disney＋應用程式上架。
Now TV原文轉載：https://www.nowtv.now.com/blog/ep171-SomeoneLikeMe