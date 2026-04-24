《像我這樣的愛情》廖子妤封后之作

《像我這樣的愛情》開場的鏡頭若隱若現地呈現一名看來平常的女生在自慰。女傭其後走入沒關門的睡房撞破後慌張逃離，再悄悄關上門為場景作結。女生便是片名的「我」──腦麻痺病人「阿妹」，她那樣的愛情，說的是她與「性義工阿健」之間的(偽)戀愛故事。

導演譚惠貞透過上述一分鐘大膽而坦然地帶出主題：殘障人士的性權利如何被親人甚至社會忽視，以至「性義工」服務可行與否，箇中道德又該如何拿捏？「阿妹」雖難以自理與表達，但她智力正常，有賺取酬勞的能力，並能自行出門建立社交圈子；撇除先天缺陷，她本與常人無異，一樣有對情愛與性經驗的渴求。母親為她安排的子宮切除手術，卻將她推進一個刺激與發展急遽的愛情迷霧中。