來自A24的製作，《戲劇性婚禮》(The Drama)的確有點驚喜。至於「驚」還是「喜」比較多？則要入場親身感受一下。但有辛蒂雅(Zendaya)與羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)兩位合作飾演情侶，絕對令人期待。 如慣常追看A24製作的觀眾，亦能猜到《戲劇性婚禮》應該不止談戀愛那麼簡單，電影的前段與後段反差相當大。而每位入場的觀眾，其實也明知這對情侶將會有戲劇性的變化。因此在偶遇初期，看著他們二人的甜蜜，只覺愈浪漫愈詭異，明知道那種甜蜜總會在不知哪一個瞬間就消失。

然而電影其後卻一直有股若即若離之感。當二人愛得如癡如醉之時，竟在飲大幾杯分享以往曾經在腦中閃過的怪念頭，而影響至整段感情都像快要碎開似的。這是彼此之間的愛情不夠牢固，還是愛情總是要包含著這種閒言閒語？或許當事人也不覺得是怎麼一回事，然而身邊的好友，永遠都擔當著一個影響甚大的角色。當身邊朋友戴著有色眼鏡在看之時，年輕的男主角就會對這段感情存疑。不知怎麼的，那些所謂的友情，總是在我們的兩性關係當中，擔當了一個相當重要的角色。

愛得驚心動魄 提及的念頭，其實也沒有實行過，然而卻已經被愛人當作怪物般看待，這種感覺當然不好受。但這種心態，亦很切合A24向來的製作，在劇本上的思想都是偏向幼稚、偏鋒、自我的。如果那位是你深愛的人，你應該愛的是現在的他，而不是昔日的他，或是在腦海中盟生過惡念的他，只是劇情就是能夠因為這一個小分享，而導致整段感情及整個即將要舉辦的婚禮，充滿著怪異感覺。 其後在婚禮上經歷的事情，全部也誇張過drama queen，而不乏幽默惹笑情節。很多在關係上的角力，或是你猜我度、心照不宣的不滿都令人看得會心微笑。而當中很多趣事，都是建立在一些爭吵與不快之上，電影可算是充滿著黑色幽默。所有觀眾在觀影其間應該都會暗自祈禱希望他日有婚宴之時，不要遇著像戲中那些荒唐事。

電影透過這一連串的荒謬奇情，反映出人性的弱點，人類總是喜歡談論別人，而且又守不住秘密。婚禮永遠都是充斥著最多閒言閒語的場合，今次羅拔柏迪臣的演出相當精彩，很多微妙表情也演得盞鬼抵死。加上有辛蒂雅這位對手，二人的節奏也捉得相當精準。可算是甚有火花的情侶檔，很討喜。