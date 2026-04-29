今屆金像獎，最令人難忘的，未必是《風林火山》勁擸8獎做大贏家，亦未必是廖子妤首奪影后，而是有人被叫錯名。 除了JJ賈曉晨被叫錯做衛詩雅，仲有AK江𤒹生上台頒獎，被讀成「江畢生」。這兩件事加起來讓大家知道，原來在香港娛樂圈，一個人的名字，未必真的有人在意。 可能會有人覺得：「直播嘛，讀錯少少好正常。」問題是，全晚只錯一次半次，都可以當做意外，但連環出錯，就好難再用一句「實屬不幸」輕輕帶過。這不是公司春茗，而是香港電影界一年一度最講體面的頒獎典禮。你可以唔like賽果，你可以不滿星光未夠熠熠，但大家都會預期那些「基本嘢」都會做好做妥，偏偏連講個名都出事。

名字從來都不是小事。它不只是一個稱呼，而是一個人最基本的身份。你可以不熟那位藝人，可以未必看過他的戲，甚至可以不喜歡他，但在一個公開場合，尤其是直播中，準確叫出對方的名字，本來就是最起碼的尊重。 AK的情況尤其多討論位。見到不少人話AK個名本身就難讀，讀錯不出奇。可是這種講法，看似合理，其實最不合理。正正因為個字生僻，正正因為知道有機會出錯，事前才更應該查清楚、問清楚、準備清楚。難讀不是藉口，反而是提醒。明知條路兩邊是懸崖，仲要合埋雙眼衝過去，出事之後就話「不好意思我今日狀態一般」，這樣好難稱得上是無心之失。

而且最耐人尋味的，不是出錯本身，而是出錯之後那種輕描淡寫的處理。甚麼「少少沙石」，之所以令網民火滾，不是因為大家不容許人犯錯，而是這句話聽起來根本不像認錯，更似幫自己開脫。對你來說那是沙石，對當事人來說那是名字，對觀眾來說那是金像獎的門面。 結果，整件事很快由失誤變成笑柄，網上抽水帖文湧現，連曾經受害的Gin Lee李幸倪都留言「李幸兒」自嘲。當大家都忍不住落場去「玩」，就反映出整件事已經不只是一個讀音問題，而是變成了對低級錯誤、對粗疏態度的集體恥笑。

最可悲的是，香港近年很多大型場合都似乎染上同一種病：字幕錯少少、流程亂少少、資料漏少少，只要未去到一發不可收拾，最後都當冇事發生。久而久之，差不多就變成標準，失誤也變得理所當然。可是真正令一個場合是否夠體面的，從來不是個台搭得幾華麗，而是有沒有人將細節當作一回事。 今次最「畢」生難忘的，恐怕未必是AK，而是金像獎自己。它提醒了大家，一個行業若然連最基本的尊重都可以失守，所謂專業兩個字就會愈來愈廉價。金像獎每年都會頒「專業精神獎」，但今次最搶鏡的，偏偏是有人示範了甚麼叫欠缺專業精神。