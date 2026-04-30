《人命資源》泰國名導Nawapol愁生育意義

泰國名導納華普譚容格坦拿列(Nawapol Thamrongrattanarit)曾拍過成名作《戀愛病發》(2015)，描寫年輕的自由工作者飽受工作壓力，不敢推Job，病了卻在醫院碰上心儀女醫生的愛情故事。後來他又拍了《無痛斷捨離》(2019)、《神速特攻隊》(2022)，都充滿對年輕一代的社會觀察。 去年10月，他帶同新作《人命資源》來港參加亞洲電影節，作品風格一貫的緩慢，而且充滿人文氣息，但關心的議題明顯改變了。過去 Nawapol作品總是充滿青春氣息，這次主角步入中年，思考是否育兒，對自身的工作帶着道德懷疑，思考世界是否不如想像中美好，反思是否要將新生命帶來這世界。

據他自言，這種改變是因為他踏入40歲了，同輩之間都思考是否要生孩子，都在做人生中最重大的抉擇。人活到這把年紀，其實對世界對錯都有看法，也不斷思考，自己受的苦，作的惡，是否會延續到下一代。

只看KPI的年代 《人命資源》故事描寫女主角Fern在大企業裡的人力資源部工作，每天面見大量求職者，公司對求職者要求嚴謹，重視的是數字(薪水和技能等)，十分不人性化。有天她發現自己懷上身孕，開始想到下一代快將來臨這無情世界，感到自己的工作非自己所願，但同時因為快要多照顧一人，經濟壓力大增。她考慮是否離職，卻不能單單因為理想而辭掉工作，這是現實。不過，回到家中，她發現老公非常幼稚地，每天仍然沉迷玩樂，完全沒有了解她的心情。她思考，是否在老公知道前終止小生命，因為在泰國，懷孕頭3個月墮胎是合法的。但這不是法律問題，而是道德問題。

Nawapol是個多變、極富才華的導演，他平常接拍大量電視廣告等工作，這些作品都非常惹笑，他甚至會親自上陣出鏡。但來到電影，他喜歡拍完全不商業的作品。 幾年前作品《神速特攻隊》寫主角參賽，不斷練習，戲裡面還有大量比賽刺激得多。他喜歡slow cinema，拍的電影大部分都慢節奏。來到《人命資源》，申請了泰國政府補助拍攝，Nawapol可以更完全不添加商業元素，拍一齣很純粹的文藝作品。觀看《人命資源》，就像讀一位專欄作家，跟你分享他的看法，而讓角色遇上戲劇化的大量經歷，不斷推進劇情。

《人命資源》英文名字是《Human Resource》，他感嘆在今天社會，人力已完全變成了資源，公司重視的是人帶來的KPI，看的只是業績、數字，其他已經不再重要。拍一部電影，讓自己和觀眾思考一下這時代的生命意義，但Nawapol拍完電影，卻仍未有結論，到底要不要生。他以此題材拍片，只想給社會一個思考的機會。