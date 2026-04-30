《捕風追影》「老派」不等於過時

《捕風追影》最近於Now TV上架，時間點剛好接住金像獎餘溫──梁家輝憑電影第五度封帝，令這部警匪動作片更值得重新細看。
電影改編自游乃海執導經典作品《跟蹤》（2007），但並非單純重拍，而是把「跟蹤」這個核心概念放大到AI監控、數據追蹤與高科技犯罪的時代。新舊之間的碰撞，正是《捕風追影》最有趣之處：科技可以捕捉畫面，卻未必看穿人心；系統可以分析路線，最後仍要靠經驗、直覺與耐性，才能真正捕到風、追到影。
成龍與梁家輝的對手戲，是全片最精彩所在。成龍今次放下過往招牌式的輕巧喜感，展現出更沉穩、更老練的動作狀態；梁家輝則將反派傅隆生演得有層次、有氣場，不怒自威，舉手投足都帶着壓迫感。兩位影壇巨匠一正一邪，既是兵賊對決，也是兩種時代經驗的交鋒。至於梁家輝，他的演出不靠浮誇，而是靠眼神、語氣與節奏慢慢滲出危險感。這種演技，是數十年磨練出來的真功夫，五奪影帝實至名歸。
《捕風追影》無可否認是上乘的popcorn佳作，要動作有動作、要場面有場面，但真正令它多一層厚度的，是電影保持高度娛樂性。跟蹤、追逐、近身搏擊等場面節奏明快，既有經典動作港產片的味道，也有現代犯罪片的凌厲感。它不是一部只靠港片情懷撐起的作品，而是把老派港產警匪片的手感，放進新世代的技術語境之中。它讓觀眾看見「老派」並不等於過時。經驗、眼界、身手與演技，放在今日仍然有力量。
文：田文河
《捕風追影》線上看：Now爆谷台自選服務現已上架。