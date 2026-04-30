《捕風追影》「老派」不等於過時

《捕風追影》最近於Now TV上架，時間點剛好接住金像獎餘溫──梁家輝憑電影第五度封帝，令這部警匪動作片更值得重新細看。

電影改編自游乃海執導經典作品《跟蹤》（2007），但並非單純重拍，而是把「跟蹤」這個核心概念放大到AI監控、數據追蹤與高科技犯罪的時代。新舊之間的碰撞，正是《捕風追影》最有趣之處：科技可以捕捉畫面，卻未必看穿人心；系統可以分析路線，最後仍要靠經驗、直覺與耐性，才能真正捕到風、追到影。

成龍與梁家輝的對手戲，是全片最精彩所在。成龍今次放下過往招牌式的輕巧喜感，展現出更沉穩、更老練的動作狀態；梁家輝則將反派傅隆生演得有層次、有氣場，不怒自威，舉手投足都帶着壓迫感。兩位影壇巨匠一正一邪，既是兵賊對決，也是兩種時代經驗的交鋒。至於梁家輝，他的演出不靠浮誇，而是靠眼神、語氣與節奏慢慢滲出危險感。這種演技，是數十年磨練出來的真功夫，五奪影帝實至名歸。