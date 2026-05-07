偶像學歷的反思

一年一度姜濤生日，銅鑼灣又變成「姜濤灣」。電車免費搭之餘，周圍都人山人海。今年班姜糖仲包咗啟德一個場館同佢慶祝，姜濤當日喺台上分享自己人生經歷，提及中一時留班兩次，自己一直都好介意。言論引起對藝人學歷嘅討論，一班姜糖一如既往落力維護偶像，仲好心痛偶像因為咁而自卑，擔心佢嘅情緒多過學歷。 大家都知姜糖好多都係「媽媽粉」，不禁令我思考，佢哋對偶像咁包容，如果係自己仔女，讀到中一突然話唔想讀書，會唔會都可以好似對待姜濤咁，第一時間去攬住佢？擔心佢開唔開心？而唔係即刻黑面甚至打罵仔女，擔心佢哋前途盡毀？

姜濤今日係成功偶像，收入養得起父母有餘，學歷並冇成為佢嘅絆腳石。大家可能會反駁：「但我個仔唔係吖嘛！」咁係咪即係代表，我哋對一個人學歷嘅睇法，由始至終都只係建基於佢「之後嘅成就」嚟判斷？如果佢未成功，學歷就係命根；如果佢成功咗，學歷就變咗微不足道嘅點綴。 其實偶像文化唔單止係娛樂花生，亦係一種社會縮影。好多姜糖都話當正姜濤係親生仔咁錫，但如果我哋對偶像可以做到咁寬容、感同身受，點解對住自己真正嘅仔女時，嗰份愛會變得咁複雜、咁多條件呢？我明白作為父母一定會擔心子女，驚佢哋行錯路。但有冇諗過，過度嘅擔憂同埋對學歷嘅執著，有時反而變成咗一種無形嘅壓力，令仔女唔敢同你分享佢哋嘅脆弱？

姜濤嘅自白令人反思，佢咁成功都仲會為咗學歷而自卑，證明外界嘅標籤對一個人嘅心理影響可以有幾深。我哋做粉絲嘅，可以用無條件嘅愛去撐偶像，點解唔可以將呢份溫柔，留返一份俾身邊嘅人？如果你可以對一個冇血緣關係嘅偶像咁寬容，咁對住每日喺你身邊、最需要你肯定嘅仔女，係咪都可以試下放低嗰啲前途擔憂同競爭心態？其實小朋友最需要嘅，未必係一張沙紙，而係好似你對偶像嗰種「無論你點我都撐你」嘅純粹支持。 就嚟母親節，希望各位媽咪喺呢個節日，除咗收花收禮物，亦可以搵返嗰份對屋企人最原始、最無條件嘅愛。母親節快樂！