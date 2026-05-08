先旨聲明，好鍾意《米高積遜》(Michael)，即使好多人指出電影沒有交代的MJ事跡實在太多。

1) 要把MJ傳奇一生鉅細無遺拍出來，當然不可能，亦沒有人會這樣拍傳記片，畢竟一些你覺得重要的事，別人未必覺得重要。

2) 例如MJ曾經在1987年來香港旅遊。

3) 這次旅遊，老實，對MJ音樂創作音樂事業不重要，但對很多香港人，很重要──其中一位，肯定是杜德偉，相關詳情，他已經在專頁寫了出來，還有相為證。

4) 我沒有這份福氣，沒有在1987年的香港遇見過MJ，只是在事隔多年後看回那些MJ身處香港的舊照片(如果不是知道他真的來過香港，隨時以為是AI生成)。看見MJ搭漁船，看見MJ著古裝，看見MJ扮皇帝，看見MJ去海洋公園，的確有種無法形容的感覺──如果要勉強形容，大概是既喜悅而又感觸。