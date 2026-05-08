先旨聲明，好鍾意《米高積遜》(Michael)，即使好多人指出電影沒有交代的MJ事跡實在太多。
1) 要把MJ傳奇一生鉅細無遺拍出來，當然不可能，亦沒有人會這樣拍傳記片，畢竟一些你覺得重要的事，別人未必覺得重要。
2) 例如MJ曾經在1987年來香港旅遊。
3) 這次旅遊，老實，對MJ音樂創作音樂事業不重要，但對很多香港人，很重要──其中一位，肯定是杜德偉，相關詳情，他已經在專頁寫了出來，還有相為證。
4) 我沒有這份福氣，沒有在1987年的香港遇見過MJ，只是在事隔多年後看回那些MJ身處香港的舊照片(如果不是知道他真的來過香港，隨時以為是AI生成)。看見MJ搭漁船，看見MJ著古裝，看見MJ扮皇帝，看見MJ去海洋公園，的確有種無法形容的感覺──如果要勉強形容，大概是既喜悅而又感觸。
5) 喜悅是，MJ原來曾經(和我一樣)如實地目睹見證過那時候的香港；感觸是，相片中那個身處香港的MJ，已經不存在，永遠不存在。當《米高積遜》連MJ和Lionel Richie一起創作《We Are the World》這件偉大的事也不提一句，更何況是這一趟香港之旅？
6) 但原來早在1979年，在MJ這一次香港行之前，他的歌，已經進入過香港樂壇，而且是透過汪明荃──汪明荃1979年的《夢醒那時》，原曲就是MJ在1974年錄製的《One Day in Your Life》，一首收錄在他第四張個人專輯《Forever, Michael》的作品。是不是《One Day in Your Life》太適合改為廣東歌？我不知道，只知道5年後，1984年，同一首歌再被改編為《不要你如何》，主唱是麥潔文。在不知原曲是MJ作品的情況下，無論是聽回《夢醒那時》抑或《不要你如何》，都好難聽得出這原來是舶來品，汪明荃和麥潔文兩位的唱腔，都完完全全抹走了那份西洋味。為兩首歌填上歌詞的，都是盧國沾。
7) 發表《One Day in Your Life》時，MJ還未成為King of Pop，作品還未不分膚色地攻陷全世界。到了1989年，MJ已經先後推出了家傳戶曉經典專輯《Thriller》和《Bad》，葉蒨文《慢慢地更加好》，原曲是MJ《The Way You Make Me Feel》，收錄在《Bad》。兩年後，陳百強第十九張專輯《只因愛你》收錄的《夜的心》，改編自《Thriller》裡的《Human Nature》，陳百強沒有模仿MJ唱腔，而是唱出屬於他本人的孤獨感覺。
8) 唱過MJ改編歌曲的，還有大L，張武孝。
9) 被他揀中的MJ歌，不是中板歌，而是《Beat It》──原本副歌中的「Beat It」，變成了「輕鬆」，但為甚麼要高歌「輕鬆」？因為香港地人人都要返工，加上正值機遇處處的八十年代中，No one wants to be defeated，令人在返工期間不能輕鬆，返到亂晒籠，所以大L才憑歌寄意，寄語返工人士保持輕鬆。
10) 今時今日，既要輕鬆，也要be careful of what you do。