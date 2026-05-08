迪士尼Disney+為宣傳2026年串流平台，早前在比華利山的Soho House私人會所舉行酒會，邀請多名傳媒工作者和荷李活影星出席，《死侍》(Deadpool)賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)也有到賀。今年50歲的賴恩近年盡心盡力拍自家劇《小球會大明星》(Welcome to Wrexham)，出席盛會當日，在鏡頭下的他明顯殘樣盡現。 賴恩成立的製作公司Maximum Effort，跟Disney+聯合製作的劇集《小球會大明星》，記錄他與麥艾漢尼(Rob McElhenney)於2020年收購綽號「紅龍」域斯咸足球隊(Wrexham AFC)的故事。劇集第五季於本月15日上線，劇迷又可以繼續追看一幕又一幕的熱血故事。

由賴恩及麥艾漢尼對足球運動的速成班，到現在參加英超及英格蘭足球聯賽會(EFL)，劇組跟著二人由荷李活飛到威爾斯，從球場、辦公室以至酒吧，讓觀眾見證他們與球隊和粉絲建立信任關係，以及他們如何去平衡在荷李活和體育兩個不同的世界，內容既豐富又感人。

Disney+今年推出由萊恩墨菲(Ryan Murphy)製作的《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》(Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)，深入刻畫已故美國總統約翰甘迺迪的兒子小甘迺迪(JFK Jr)和Carolyn Bessette由相識相愛到失事墮機的故事。兩位男女主角Paul Anthony Kelly和Sarah Pidgeon的演出也極為精彩，萊恩邀請娜奧美屈絲(Naomi Watts)客串演甘迺迪夫人Jacqueline Kennedy Onnasis亦是亮點之一。 劇集推出後，惹來很多爭議。包括曾經和小甘迺迪拍拖多年的演員戴露漢娜(Daryl Hannah)，連甘迺迪總統唯一在生的女兒Caroline Kennedy也對劇集內容反感。 另外，備受注目的驚悚懸疑劇《美麗毒素》(The Beauty)，監製兼主角Jeremy Pope也到場支持。雖然Disney+還未公開宣布劇集推出第二季的消息，但粉絲們均希望看到劇中的「Beauties」和「Originals」鬥爭和青春倒轉的血清是否有效。

由丹福格曼(Dan Fogelman)創作、斯特林K.布朗(Sterling K. Brown)主演的劇集《極樂凶間》(Paradise)，第二季請來莎蓮活莉(Shailene Woodley)和Thomas Doherty加盟參演，今季更動人和令觀眾們心碎，劇情緊張引人入勝，絕不能錯過。 推出的《證詞》(The Testaments)環繞着反烏托邦主義的社會故事，跟進《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)的續集，節奏緊張和把極權國度Gilead的故事，擴充到新一代。劇中的新人女星翠絲英菲尼迪(Chase Infiniti)、Lucy Halliday和老牌女星Ann Dowd在劇中鬥戲備受各大影評讚賞，身為監製的伊麗莎白摩斯(Elisabeth Moss)也親自客串演出，是絕不能錯過的好劇集。