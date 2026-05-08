米高積遜紀錄片《This Is It》全城睇

由安東尼奎克(Antoine Fuqua)執導的已故流行天王米高積遜傳奇劇情片《米高積遜》(Michael)近日上畫，惟劇情僅涵蓋他在1966年至1988年之間的故事，以他30歲時首個世巡《Bad》倫敦站的演出「劃線」，並未提及他極具爭議的中年人生，即使全球票房大收，掀起懷緬偶像的熱潮，仍難免令人有隔靴搔癢之感。

其實米高的團隊在他2009年意外離世後，曾將他籌備告別演唱會《This Is It》的過百小時幕後花絮，以及本來為演唱會製作的短片，剪輯成紀錄片《Michael Jackson's This Is It》，揭開其鮮為人知的人生片段。可惜演唱會舉行前18天他突然猝逝，那些精心編排的引退演出成為永恆泡影，相信透過這些珍貴紀錄，觀眾仍能從中感受到箇中信息與心意。