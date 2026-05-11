《25+英皇群星演唱會》集齊晒香港樂壇老中青三代歌手，仲有少喺香港出現嘅陳偉霆同謝霆鋒，陣容強勁，點知由籌備到完騷都風波不斷，有觀眾甚至要向消委會投訴，要求退錢。我覺得喺一個騷以外，亦反映咗香港傳統娛樂公司同表演業嘅深層次問題。

第一，行政主導高於藝術考量。音樂總監王雙駿臨門請辭，導火線係主創團隊同公司嘅矛盾。其實呢個問題喺唔少大騷都存在，喺傳統娛樂公司眼中，演唱會係一個「晒冷」嘅場合，最緊要係每位大牌歌手都要有出場機會；而專業音樂人追求嘅「整體藝術感」同「主題連貫性」就往往要讓路。咁會令到個騷變成機械式歌手輪流上台表演，缺乏靈魂，陣容幾勁都補唔返。