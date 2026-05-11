《25+英皇群星演唱會》集齊晒香港樂壇老中青三代歌手，仲有少喺香港出現嘅陳偉霆同謝霆鋒，陣容強勁，點知由籌備到完騷都風波不斷，有觀眾甚至要向消委會投訴，要求退錢。我覺得喺一個騷以外，亦反映咗香港傳統娛樂公司同表演業嘅深層次問題。
第一，行政主導高於藝術考量。音樂總監王雙駿臨門請辭，導火線係主創團隊同公司嘅矛盾。其實呢個問題喺唔少大騷都存在，喺傳統娛樂公司眼中，演唱會係一個「晒冷」嘅場合，最緊要係每位大牌歌手都要有出場機會；而專業音樂人追求嘅「整體藝術感」同「主題連貫性」就往往要讓路。咁會令到個騷變成機械式歌手輪流上台表演，缺乏靈魂，陣容幾勁都補唔返。
第二，傳統「大拼盤」思維過時。今次標榜「家族騷」，但觀眾就批評組合「夾硬」冇family嘅感覺。傳統公司鍾意搞「家族式營銷」，利用一線天王天后帶新人，以前可能觀眾會覺得咁多人，好抵睇；但今時今日呢個被網絡養成只有同溫層嘅社會，跨代合作要取得共鳴唔容易，要有創意，否則只會令人覺得大牌歌手演出時間被大幅削減，新人表現又未夠壓場，資源錯配，觀眾投訴被「搵笨」。
第三，樂迷眼界國際化。科技發達，香港樂迷唔只局限於紅館等音樂騷，而係睇多咗好多外地騷，見識過「世界級」製作。外國騷強在專業分工、精準嘅舞台美學同對細節嘅極致追求。相比之下，香港確實相當幼嫩，尤其係喺大型場館嘅表演，音響同視覺效果都未係掌握得好好，有時仲停留喺以為場面夠大、人夠多、燈光夠閃就得，忽略咗現代觀眾對視聽享受嘅精細要求。當大家習慣咗國際水平，自然會覺得明顯被比下去。
英皇騷只係一個縮影，反映咗香港所有傳統本地娛樂公司共同面對嘅挑戰，成個樂壇都唔能夠只食花生。尤其依家經濟環境唔好，觀眾對「抵睇」同「質素」嘅要求只會更高，仲靠「大台理論」，恐怕好難再留住呢一代眼光敏銳嘅樂迷。