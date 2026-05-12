五座小金人之作《Billie Eilish-Hit Me Hard and Soft巡迴演唱會(3D現場版)》

14歲那年，哥哥Finneas在家中讓比莉艾利殊(Billie Eilish)錄了一首《Ocean Eyes》，上載到網上，Billie馬上爆紅。紅了10年，其實今年Billie Eilish也才24歲，推出過3張個人專輯。6年前，Billie本應要來香港演出，票都賣了，但最後因為一場疫症，全部取消。6年後，能在香港看她演出的，只有這一套由她和占士金馬倫(James Cameron)合導的《Billie Eilish–Hit Me Hard and Soft巡迴演唱會(3D現場版)》。 不說不知，金馬倫得過3座奧斯卡小金人，Billie才24歲，已經得過兩座。她分別憑《007：生死有時》(No Time To Die)(2021)和《芭比》(Barbie)(2023)兩首主題曲，得過兩座奧斯卡。這一老一少，加起來有5座很多電影人夢寐以求的寶座，一起合拍一套3D演唱會紀錄片，會是怎樣？

特製3D攝影機 Billie之所以認識金馬倫，因為母親Maggie一直在推動可持續發展和環保，因而認識了金馬倫和他太太。眾人談到最新的3D攝影技術時，大導演忽然想到：「不如用3D來拍攝Billie演唱會？」大家都知道他是3D專家，他的3D也不是噱頭。金馬倫也是3D熱潮過後，目前仍然在拍攝3D大電影的導演。本來他還在忙着拍攝《阿凡達》(Avatar)，但決定小休幾天。其時Billie正在巡演，金馬倫先飛到澳洲看了現場演出，再決定拍攝曼徹斯特的那場，拍攝期一共4天。

由於是全3D拍攝，鏡頭要距離舞台20至150呎，以往3D攝影並不適用。結果他特製了兩個相距18至20吋的鏡頭的全新攝影機來拍攝(一般的3D攝影機鏡頭只相距2.5吋)。中距離拍攝則採用機械人攝影機AGITOS。台上拍攝，再採用一部特製輕巧3D鏡頭。攝製的規模很大，演唱會進行中使用了20部機同時拍攝。 Billie與哥哥Finneas從來形影不離，她的歌都是哥哥創作或二人合寫的，但原來這次巡演，Finneas完全不管，休假去了。金馬倫選擇了曼徹斯特站，其中一個原因，也許是Finneas在這一場突然無預警出現，演到中場他突然現身，與Billie合奏了兩首歌，下台後，到結尾又再上台。

《Billie Eilish–Hit Me Hard and Soft巡迴演唱會》演出的設置，是很香港式的。首先它採用了西方較少用的四面舞台，舞台呈「目」字形。樂隊在中間，Billie又唱又跳，攝影機常跟隨她走到後台(其實是台下)，看她怎準備。Billie在台上也常跟每一面的觀眾打招呼(很類似香港歌星說「山頂的朋友你們好嗎？」)除了演出，金馬倫也親自手持巨型攝影機，在演出3天前，走到Billie的房間，跟她做訪問，了解她的心態。影片記錄了整個演唱會，絕大部分構思都由Billie構想，再由其他人執行，其實連這套演唱片紀錄片也一樣。因此金馬倫在鏡頭前說：「拍好後導演就寫Billie Eilish，然後加上我小小的名字。」當然，如今上畫，還是金馬倫的名字放前面。